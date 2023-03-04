OHAL ilan edilen illerde araç muayene süresi uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerdeki araçların muayenelerinin geçerlilik süresinin uzatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “OHAL ilan edilen illerde yaşayan vatandaşlarımıza ait araçlar ile 6 Şubat tarihinden sonra bu illerde bulunduğu belgelendirilen araçların muayenelerinin geçerlilik süreleri uzatılmıştır. 6 Şubattan itibaren OHAL süresi sonuna kadar dolanların araç muayene işlemleri, OHAL süresinin sona erdiği tarihten itibaren 1 ay sonrasına kadar geçerli sayılacak. OHAL süresi bittikten 30 gün sonrasına kadar vatandaşlarımız araçlarını istedikleri yerde muayene ettirebilecekler. Bu dönemde muayene yaptırmadığı gerekçesiyle düzenlenen trafik cezaları da iptal edilecek” denildi. (DHA)