Öğretmenler iptali görüşülen sınava girdi

Anayasa Mahkemesi’nin iptalini görüştüğü Öğretmenlik Meslek Kanunu’yla getirilen ve eğitimcilerin tepkisini çeken uzman öğretmen ve başöğretmenlik sınavı (Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı), 81 ilde bin 489 okulda merkezi sistemle tek oturumda yapıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı verilerine göre, öğretmenlik kariyer basamakları eğitimleri için 614 bin 390 öğretmen başvurdu. Bu öğretmenlerin 606 bin 185’i eğitimlerini tamamladı. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’na ise 595 bin 598 öğretmen başvurdu. Yüksek lisansı bulunan 94 bin 606 öğretmen uzman, doktorası bulunan 257 öğretmen ise başöğretmenlik sınavından muaf tutulacak.

Sınavın değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı sınavda, her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak. Sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

Sınavda başarılı olan öğretmenlere ‘uzman öğretmen’ veya ‘başöğretmen’ unvanı verilecek. Uzmanlık sertifikalarının düzenlendiği tarihi takip eden aydan itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Diğer kamu kurumlarında görev yapan uzman öğretmen ve başöğretmenler de bu haklardan yararlanacak.

ÖĞRETMENLER SINAV KUYRUĞUNDA BİRBİRLERİNE ŞANS DİLEDİ

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’na girmek için okul önlerine gelen öğretmenler uzun kuyruklar oluşturdu. Sınav giriş belgeleri ve kimlikleri ile sırada bekleyen öğretmenler saat 09.30’dan itibaren salonlara alınmaya başlandı. Öğretmenler, kuyrukta beklerken birbirlerine şans diledi.

KILIÇDAROĞLU, ÖĞRETMENLERE ‘BU SINAVA GİRMEYİN’ ÇAĞRISI YAPMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Ağustos’ta yaptığı açıklamada; “Öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar. Öğretmenlere sesleniyorum; bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte (konuşarak) buluruz” açıklamasını yapmıştı.

CHP, öğretmenleri ‘uzman öğretmen’ ve ‘başöğretmen’ olarak sınıflandıracak sınavı da düzenleyen Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne dava açmıştı. Yüksek Mahkeme, geçen hafta davayı esastan görüşmeye başlamış, en fazla üyeye sahip 3 eğitim sendikası ile Milli Eğitim Bakanlığı’nı dinleme kararı almıştı. Bakanlık, Anayasa Mahkemesi’nin kararını beklemeden sınavı bugün yaptı. (ANKA)