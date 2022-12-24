Öğretmene, öğrencisinin ailesinden taşlı saldırı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde sınıf öğretmeni Mehmet Gümüş (28), okula çağırdığı öğrencisinin ailesinin taşlı saldırısına uğradı. Öğretmen arkadaşlarının kurtardığı, başına dikiş atılan Gümüş, aileden şikayetçi olurken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Çınar ilçesindeki Yaprakbaşı İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Gümüş, arkadaşlarının eşyalarını izinsiz alıp bunu alışkanlık edinen, akranlarına şiddet uygulayan, okulda sorumsuz davranışlarda bulunan öğrencisi C.T.yi uyarıp, ailesine bilgi verdi. Ancak öğrencisinin davranışlarında herhangi bir olumlu gelişme yaşanmayınca Gümüş, ailesini okula davet etti. Öğrencinin annesi D.T., diğer çocukları Y.T., (20) ve E.T. (24) okula gelip, müdür odasında öğretmen Mehmet Gümüş ile görüşerek çay içti. Bir süre sonra İşimiz var diyerek dışarı çıkan aile bireyleri, geri dönüp kapıyı kapatarak ellerindeki taşlarla öğretmen Gümüşe saldırdı. Başından yaralanan Mehmet Gümüşü öğretmen arkadaşları kurtararak odadan çıkardı. Gümüşün yaralı halde odadan çıkışı okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Okul yönetiminin çağırdığı sağlık ekibi, öğretmen Gümüşün başına dikiş attı. Mehmet Gümüş, Aşağıkonak Köyü Karakoluna giderek aileden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)