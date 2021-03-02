Öğrencilerin “yüz yüze” eğitim heyecanı

Yüz yüze eğitim kararı alınmasının ardından öğrenciler bugün okullarının yolunu tuttu. Miniklerin “yüz yüze” eğitim heyecanı dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın normalleşmeye yönelik açıklamalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yüz yüze eğitime ilişkin açıklama yapılarak, bugün itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanılacağı açıklanmıştı.

Öğrenciler bugün okulların yolunu tuttu. Kağıthane’de bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’na gelen öğrenciler “yüz yüze” eğitim heyecanı yaşadığını ifade ederken, veliler okulların açılmasından duydukları memnuniyeti belirtti.

4.sınıfta olduğunu ifade eden bir öğrenci, “Arkadaşlarımı özledim, çok heyecanlıyım onları göreceğim diye, canlı derste görüyordum ancak konuşamıyordum” dedi. Okula gelen bir başka öğrenci ise arkadaşlarını göreceği için çok mutlu olduğunu belirterek, “Heyecanlıyım, arkadaşlarımı özledim, onları göreceğim için çok mutluyum” diye konuştu.

Çocuğunu okula getiren bir veli yüz yüze eğitime geçilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Çok güzel, çok sevindik, sıkılmışlardı. Bunalmışlardı çok iyi oldu açılmaları” şeklinde konuştu. (İHA)