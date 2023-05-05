Öğrencileri taşıyan otobüs TIR ile çarpıştı: 33 yaralı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde TIR’a arkadan çarpan tur otobüsündeki 32 öğrenci ile sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Balıkesir- Bursa kara yolunda meydana geldi. Ege Üniversitesi Tanıtım Günleri’ne gitmek için Bursadan yola çıkan Şehit Komando Er Samet Saraç Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan, Veli Korkut idaresindeki 16 BT 011 plakalı tur otobüsü, S.E. yönetimindeki 34 EEU 656 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Kazada Korkut sürücü kabinine sıkışırken, 32 öğrenci yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Korkut ile öğrenciler, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)