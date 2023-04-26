Öğrenci servisi TIR’la çarpıştı: 23 yaralı
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Öğrenci servisi TIR’la çarpıştı: 23 yaralı

Bursa‘nın Nilüfer ilçesinde bir tırla çarpışan servis aracının devrilmesi sonucu 22’si öğrenci 23 kişi yaralandı.

Maksempınarı Mahallesi’nde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 16 S 8459 plakalı servis midibüsü ile 34 YS 463 plakalı tır çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen midibüsün sürücüsü ile aynı araçta bulunan ve Kayapa Ortaokuluna giden 22 öğrenci yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)

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Öğrenci servisi TIR’la çarpıştı: 23 yaralı
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