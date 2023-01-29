Oğluna hediye aldığı otomobil dakikalar içinde yandı

Zeytinburnu’nda, Timur Yankı’nın oğluna hediye aldığı otomobil, park ettikten kısa süre sonra motor kısmından yanmaya başladı. Otomobili saran alevler, itfaiyenin müdahale ile güçlükle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Beştelsiz Mahallesi 103/2 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Timur Yankı, oğluna hediye aldığı ikinci el 35 BBY 092 plakalı otomobili, bakımını yaptırdıktan sonra sokağa park ederek kısa süreliğine ayrıldı. Park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı.

Çevredekiler durumu hemen itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın güçlükle söndürülürken, yanan araç kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

“OTOMOBİLİ OĞLUMA HEDİYE ALMIŞTIM”

Olayın şaşkınlığını yaşayan otomobilin sahibi Timur Yankı, “Ben aracı park ettim, buradaki esnafa anahtarı teslim ettim. Daha sonra telefon geldi, aracın yanıyor diye. İtfaiyeye haber verildi mi diye sordum. Zaten itfaiye çok kısa zamanda geldi. Ben aracı bakımdan bugün getirdim. Bütün bakımları yapılmıştı. Usta araçta sorun olmadığını söyleyince, çıktım buraya geldim. Oto sanayiden geldikten yarım saat sonra bu yangının çıkması çok ilginç. Cana geleceğine mala gelsin, sorun yok. Bu aracı ben küçük oğluma hediye için almıştım. Bu kazanın olmasına oğlumun adına üzüldüm” dedi.

(DHA)