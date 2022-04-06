Önceki gün Yılmaz Güney’in ölüm yıldönümüydü.

Yıldönümü bir anda linç günü oluverdi.

Sinemacı ve yazarlığı bir yana bırakıldı…

Cinayet işlemesi… Kadın dövmesi… Ayrılıkçılığı ortalığa saçıldı.

‘Böyle bir adama saygı mı duyulur’ dendi?

★★★

Ben mevzunun orasında değilim…

Yılmaz Güney’i uluslararası bir sinema adamı yapan şey neydi?

Film dili mi?

Çekimlerindeki estetik mi?

Yoksa ödülleri mi?

Cannes başta olmak üzere Venedik’ten, Berlin’den yağan ödül yağmurları olmasın…

Sahi bize verilen ödüllerin bir ortak paydası olmasın?

★★★

Susuz Yaz…

Ödüllü ilk filmimiz…

Metin Erksan yönetti, Hülya Koçyiğit’le Erol Taş oynadılar.

Bir Anadolu köyündeki acımasız feodal bir mücadeleyi anlatır.

Ama…

Aynı zamanda…

Kardeşinin karısına göz koyan bir adamın hikayesidir.

Yani…

Ensest ilişki anlatılır.

Köydeki su için birbirini boğazlayan köylüler ve yengesine göz koyan bir vandal…

Filme ödül yağdı…

Berlin’den gelen Altın Ayı sinema tarihimizin ilk ödülü oldu.

★★★

Nuri Bilge Ceylan Sineması genelde kasaba filmlerinden oluşur.

“3 Maymun…”

“Kış Uykusu”

Mesela…

“Bir Zamanlar Anadolu…”

Kasabadaki cinayet hikayesinin peşinden gider.

Ama…Filmi yabancı dublajla izleyin. Pekala bir Afganistan yapımı sanabilirsiniz.

Nuri Bilge Ceylan filmlerinde oryantalist havayı teneffüs edersiniz.

★★★

Fatih Akın’ın “Duvara Karşı”sı…

Aynı tondadır…

★★★

Özcan Alper’in Sonbahar’ı…

Cezaevinden tahliye olan politik bir mahkumun günleri konu edilir.

★★★

“İki dil bir bavul”

Ödüle doymadı…

Güneydoğuya giden ve Kürt çocuklarla Türkçe anlaşamayan bir öğretmenin hikayesini anlatır…

★★★

Rezan Yeşilbaş’ın ‘Sessiz” i…

Cannes’da en iyi kısa film ödülünü aldı.

Konu Diyarbakır Cezaevi’nde geçer…

★★★

“Küf…”

Yönetmen Ali Aydın…

Gözaltında kaybedilen oğlunu arayan babanın mücadelesi.

Venedik… Selanik… Frankfurt festivallerinden ödülle döndü…

★★★

“Takva…”

Bir tarikat mensubunun başından geçenler…

Berlin… Toronto… Saraybosna’da…

Ödüle boğuldu.

★★★

Yılmaz Güney filmlerine girmiyorum. Çünkü zaten politik sinema yapıyordu.

Mesaj kaygılı filmlerdi.

Ama…

“Yol…”

“Sürü…”

“Umut…”

“Duvar…”

Hepsinde… Tüm tiplemeler kötücül ve karanlıktır.

Dahası…

Türkiye’nin baskıcı bir dönemini ve karanlık yüzünü anlatır…

★★★

İyi de hiç mi şehirli insanımızın hikayesi yok…

Kentli insanın derdi tasası film olamaz mı?…

Veya bir başarı hikayesi…

Ne bileyim bir aşk hikayemiz mesela….

Şöyle sırılsıklam bir aşk hikayemiz yok mu film olacak?

Ödüllük bir aşk filmimiz neden olmaz?

Sonra…

Tarihimizden bir kesit…

Çanakkale yahu Çanakkale…

Orada duruyor… Kurtuluş Savaşı… Balkan savaşı…

Tek bir siperden onlarca dram çıkan büyük kahramanlıklar…

Ödüller neden kapalıdır bizim kahramanlık hikayelerimize…

★★★

Orhan Pamuk…

Satılan ama okunmayan kitapların yazarı Orhan Pamuk…

Uzun yıllar bekledi bekledi…

Ne zaman ki, “Türkler 1.500.000 Ermeni’yi soykırıma uğrattı” dedi…

Ertesi yıl Nobel paket servis yapıldı.

★★★

Yukarıda saydığım isimlerden bazıları arkadaşım.

Kırmak istemem.

Ayrıca yönetmenliğini beğendiklerim de var…

Ama…

Uzun lafın kısası…

Oryantalizmin dibine vurmadan…

Veya…

Türkiye’yi hırpalamadan…

Ne yazık ki bize ödül yok…

★★★

Yılmaz Güney sinemasını bir de bu gözle inceleyin derim…