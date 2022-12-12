Ödemeler dengesi verileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; ekim ayında cari işlemler hesabı 359 milyon dolar açık verdi. Cari açık, ocak-ekim döneminde ise 38 milyar 176 milyon dolar oldu. ‘Net hata noksan’ diye tabir edilen kaynağı belirsiz para girişi ise ocak-ekim döneminde 21 milyar dolar olarak kaydedildi.

TCMB, ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini bugün yayınlandı. Cari işlemler hesabı, ekim ayında, beklentilerin altında, 359 milyon dolar açık verdi. Cari açık, ocak-ekim döneminde ise 38 milyar 176 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası’nın ekim ayına ilişkin açıkladığı veriler şöyle:

“EKİMDE CARİ AÇIK 359 MİLYON DOLAR: Ekim ayında cari işlemler hesabı 359 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 8milyar 643 milyon dolar fazla verdi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 6 MİLYAR 463 MİLYON DOLAR OLDU: Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6 milyar 463 milyon dolar oldu. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6 milyar 702 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5 milyar 184 milyon dolar oldu.

OCAK-EKİMDE KAYNAĞI BELİRSİZ PARA GİRİŞİ 21 MİLYAR DOLAR: ‘Net hata noksan’ diye tabir edilen kaynağı belirsiz para girişi ekim ayında da devam etti. Ekimde net hata noksan girişi 660 milyon dolar oldu. Ocak-ekim döneminde ise net hata noksan girişi 21 milyar dolar olarak kaydedildi.

PORTFÖY YATIRIMLARINA 302 MİLYON DOLAR NET GİRİŞ: Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 743 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları 302 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 417 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 125 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

BANKALAR 1 MİLYAR 394 MİLYON DOLAR NET GERİ ÖDEME YAPTI: Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 394 milyon dolar net geri ödeme yapmışken genel hükümet ve diğer sektörler, sırasıyla 2 milyar 500 milyon dolar ve 22 milyon dolar net kullanım yaptı.

YURT DIŞI BANKALARIN YURT İÇİ MEVUDATLARI ARTTI: Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 651 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 935 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 483 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1 milyar 418 milyon dolar net artış kaydetti.

OCAK-EKİM DÖNEMİ CARİ AÇIK 38 MİLYAR 176 MİLYON DOLAR: Birincil gelir dengesi kalemi 652 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 54 milyon dolar net giriş kaydetti. Bunun sonucunda, ocak-ekim dönemi cari işlemler açığı 38 milyar 176 milyon dolar olurken aynı dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 43 milyar 41 milyon dolar fazla verdi.

Resmi rezervlerde bu ay 5 milyar 059 milyon dolar net artış gözlendi.” (ANKA)