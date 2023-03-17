Ocak ayı kısa vadeli dış borç verileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kısa vadeli dış borç stokunun, 2023 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,5 artarak 152,8 milyar dolara çıktığını açıkladı.

TCMB, Ocak 2023 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, 2023 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,5 artarak 152,8 milyar dolar oldu. Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, yüzde 4,6 artışla 62,9 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,8 yükselişle 56,2 milyar dolar oldu. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 Ocak ayında bir önceki ay sonuna göre yüzde 2,3 azalışla 10,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,7 yükselerek 21 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı yüzde 2 artarak 17,2 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları da yüzde 15,8 artışla 14,2 milyar dolar oldu. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, bir önceki aya göre yüzde 2,3 artarak 50,3 milyar dolara yükseldi.

ÖZEL SEKTÖRÜN DIŞ BORCU 87,4 MİLYAR DOLAR

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 10 artarak 31,8 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 1,7 yükselerek 87,4 milyar dolara çıktı. Özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar, yüzde 3,9 artışla 76,6 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara borçlar yüzde 3 yükselerek 75,3 milyar dolar oldu. 2022 yıl sonunda 676 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2023 Ocak ayı sonu itibarıyla 804 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar, 92 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 45,2’si dolar, yüzde 25,8’i euro, yüzde 10,5’i TL ve yüzde 18,5’i diğer döviz cinslerinden oluştu. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 196 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Stokun 16,6 milyar dolarlık kısmı Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörü yüzde 21,9, TCMB yüzde 17,2 ve özel sektör yüzde 60,9 paya sahip oldu. (DHA)