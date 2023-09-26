Yıllık enflasyon oranı yüksekliğinde dünyada:

İlk beşteyiz.

Geçtiğimiz ay (Ağustos)…

Bir aylık %9.09 enflasyon oranı…

Dünyada…

133 ülkenin bir yıllık enflas­yonundan daha yüksekti…

★

21 yıl önce…

Erdoğan’ın:

“Çok beceriksiz, çok başarı­sız” bulduğu Ecevit Hükümeti…

Kendisine:

“Dünyanın en büyük 17. ekonomisine sahip bir ülke emanet etmişti…”

★

2002 yılı yıllık enflasyon oranı:

%29.7 idi…

2023 yılı yıllık enflasyonu ise bizzat Erdoğan tarafından açık­landı:

“%65 olacak…”.

★

İşte bu, çok kötü sonuçların mi­marı Erdoğan…

ABD dönüşünde şöyle dedi:

“İnanıyorum ki enflasyonla mücadelede yılsonu, bilemedin yılın başında başarıya ulaşaca­ğız…”.

★

Onun bu açıklamasını okuyunca Nasrettin Hoca’nın sevimli fıkra­larından birini hatırladım…

★

Nasrettin Hoca, Timur’a ken­dini övüyordu:

“Acayip ok atarım Sul­tan’ım…”.

Gülümsedi Timur:

“At o zaman Hoca…”.

Ok meydanının hazırlanması talimatını verdi…

Hoca’nın kalp atışları neredeyse Timur’un çadırından duyulacaktı…

Daha önce hiç atış yapmayan Hoca’nın eline ok ve yay tutuştu­ruldu…

Hoca attı:

Karavana…

Timur’a döndü, pişkin bir ses tonuyla:

“Sizin askerleriniz böyle atar…” dedi…

İkici kez attı:

Yine karavana…

“Sizin okçu başı böyle atar…”.

Üçüncü atış tesadüf bu ya: Tam isabet…

Hoca kavuğunu çıkardı…

Timur’a döndü…

Yarı beline kadar eğildikten sonra doğruldu ve…

Şöyle dedi:

“Kulunuz Nasrettin de işte böyle atar…”.

★

Sonunda…

“Canavar” olarak tanımlanan bu enflasyon elbette bir yerde duracak…

O zaman da bizim Reis halka seslenecek:

“Reisiniz enflasyonu işte böyle yener…”.

Tabii…

O zamana kadar “halk” kalırsa…

Günün sözü

“Bu ülkede bırakınız enflasyon oranının açık­lanmasını, yazılı medya ve kitabevlerinin hazır­ladığı ‘çok satan kitap­lar’ listesine bile inan(a) mıyorum…”.

Selçuk Altan

Kapak olsun

Marksist Kriz Teorisi ve Kredi Krizi yazarı Ric­hard Brenner şöyle diyordu:

“Ekonomik krizin kendisi hiçbir şekilde burjuva ideo­lojisinin kaderi­ni ifade etmez.

Enflasyon ve deflasyon (durgunluk), burjuvazinin kendi muhtelif ‘açıklamalarını’ bera­berinde getirir. NeoMaltusçu­lar krizlerin nüfus fazlalı­ğından, çok fazla proleter ve köylüden kaynaklandı­ğını iddia ederler.

Tüm burjuvazi, enflasyo­na, ‘aşırı yük­sek’ ücretlerin yol açtığı konu­sunda hemfikir­dir…

İşsizliğin işlet­meleri kârsızlığa sürükleyen çok fazla işçi istihdam edilmesinden kay­naklandığı konu­sunda görüş birliği içindedir…”.

★

Yeni liberallere:

Kapak olsun…

Çünkü…

★

Enflasyon ve deflasyon:

Siyasi tercihlerin aptalca bir sonucudur…

Paşinyan’ın 15 Temmuz’u

Haber şöyle:

“Ermenistan Ulusal Güven­lik Servisi, çok sayıda üst düzey komutanın ‘Yurtsever Haç­lılar’ grubuyla iş birliği yaptıkları ve darbe girişiminde bulundukları iddi­asıyla gözaltına alındığını açıkladı…”.

★

Haberin detayını oku­yunca gülümsedim…

İçinden:

“Bu da Ermenis­tan’da Paşinyan’ın 15 Temmuz’u sanırım” diye söylendim…

★

Sonra da: “İyi ki CHP’nin ordusu yok… Olsaydı, Kemal Bey parti içi muhaliflerine karşı kesinlikle parti içi bir 15 Temmuz üretir­di” diye düşünüp bastım kahkahayı…

★

NOT:

Böylece…

Paşinyan’ın FETÖ’ sünü de öğrenmiş olduk:

Yurtsever Haçlılar Grubu…

Dünün tweeti

CEM TOKER

@tokcem

“Araplarla tek milletiz” videosu çekenler;

Erdoğan da yıl­larca “tek millet, tek devlet, tek bayrak” nutukları attığına göre;

Sizin bu zihniye­tinize dayanarak soralım:

Bu tek milletin tek devleti kim?

Tek bayrağı hangi bayrak?

Arapların bun­lardan haberi var mı?

Net yanıt lütfen!!

Günün şakacısı

Tuğçe Kazaz dedi ki:

“Ne filenin sultan­larıymış ya, aldıkları bir tane kupa, ben gitsem bütün kupala­rı alırdım…”.

★

Bunun üzerine gelen soru aynen şöyle: “Nerenle?..”.

Kavgada söylenmez

Bir zamanlar “Gazman” isimli dizi filmi kahrama­nı Hamdi Alkan trafikte bir kadınla görüntülenmiş…

Eski eşi Selen Görgüzel, Hamdi Bey için:

“Başarılarıyla değil, benim eski eşim olarak anılı­yor” demiş…

★

Hanımefendi…

Ne yaptınız siz öyle…

Böyle bir lâkır­dı…

Kavgada bile söylenmez:

Bir erkeğe…

İş yapar valla

Evet…

Felâket haberi vermeyi sevmem…

Ama…

Sürekli, filenin ve gönüllerin sultanlarının zafer haberlerini verin­ce de…

Bazı kadın kısmı çok öfkeleni­yormuş…

Buyurun işte…

Bu defa da Dünya Şampiyonu oldu filenin ve gönüllerin sultan­ları…

★

O kadar çok başarı kazandılar ki kısa zamanda:

Milletçe kanıksadık…

★

Oysa bir de…

Milli televizyon patronumuz Acun Ilıcalı’nın ex eşi olmasından dolayı:

“Ex milli yengemiz” olan Şey­ma Subaşı’nın başına gelenler var…

★

Hatırlarsanız…

Görünümü:

Sıradan ve ezik…

Ama…

Acayip zengin bir Mısırlıyla evlenmişti…

Çok dayak mı yiyormuş ne:

Boşanmaya karar vermiş…

★

Evlenince, aylık 125 bin lira nafakadan da olmuştu…

Maddi sıkıntı yaşıyormuş…

Yakında medya dünyasına geri dönüyormuş…

★

Nasıl bir görev alacak bilmiyorum…

Belki de haber spikerliği yapa­caktır…

Meselâ Kanal100’de…

İş yapar valla…

Beyaz’a da gider…

Hakan; neydi o çocuk, onunla?..

Mantarlara basın

Bu güzel ülkenin bir kısım güzel halkı:

Mantar gibidir…

Ülke genelde bunların elleri üzerinde yükseldiği için…

Ve…

Bunlar birer mantar olarak batamayacağı için…

Ülkemiz de batmaz…

★

Yani…

Demek istediğim şu:

Enseyi karartmayın…

Mantarlara basın…