O zamana kadar halk kalırsa…
Yıllık enflasyon oranı yüksekliğinde dünyada:
İlk beşteyiz.
Geçtiğimiz ay (Ağustos)…
Bir aylık %9.09 enflasyon oranı…
Dünyada…
133 ülkenin bir yıllık enflasyonundan daha yüksekti…
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21 yıl önce…
Erdoğan’ın:
“Çok beceriksiz, çok başarısız” bulduğu Ecevit Hükümeti…
Kendisine:
“Dünyanın en büyük 17. ekonomisine sahip bir ülke emanet etmişti…”
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2002 yılı yıllık enflasyon oranı:
%29.7 idi…
2023 yılı yıllık enflasyonu ise bizzat Erdoğan tarafından açıklandı:
“%65 olacak…”.
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İşte bu, çok kötü sonuçların mimarı Erdoğan…
ABD dönüşünde şöyle dedi:
“İnanıyorum ki enflasyonla mücadelede yılsonu, bilemedin yılın başında başarıya ulaşacağız…”.
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Onun bu açıklamasını okuyunca Nasrettin Hoca’nın sevimli fıkralarından birini hatırladım…
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Nasrettin Hoca, Timur’a kendini övüyordu:
“Acayip ok atarım Sultan’ım…”.
Gülümsedi Timur:
“At o zaman Hoca…”.
Ok meydanının hazırlanması talimatını verdi…
Hoca’nın kalp atışları neredeyse Timur’un çadırından duyulacaktı…
Daha önce hiç atış yapmayan Hoca’nın eline ok ve yay tutuşturuldu…
Hoca attı:
Karavana…
Timur’a döndü, pişkin bir ses tonuyla:
“Sizin askerleriniz böyle atar…” dedi…
İkici kez attı:
Yine karavana…
“Sizin okçu başı böyle atar…”.
Üçüncü atış tesadüf bu ya: Tam isabet…
Hoca kavuğunu çıkardı…
Timur’a döndü…
Yarı beline kadar eğildikten sonra doğruldu ve…
Şöyle dedi:
“Kulunuz Nasrettin de işte böyle atar…”.
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Sonunda…
“Canavar” olarak tanımlanan bu enflasyon elbette bir yerde duracak…
O zaman da bizim Reis halka seslenecek:
“Reisiniz enflasyonu işte böyle yener…”.
Tabii…
O zamana kadar “halk” kalırsa…
Günün sözü
“Bu ülkede bırakınız enflasyon oranının açıklanmasını, yazılı medya ve kitabevlerinin hazırladığı ‘çok satan kitaplar’ listesine bile inan(a) mıyorum…”.
Selçuk Altan
Kapak olsun
Marksist Kriz Teorisi ve Kredi Krizi yazarı Richard Brenner şöyle diyordu:
“Ekonomik krizin kendisi hiçbir şekilde burjuva ideolojisinin kaderini ifade etmez.
Enflasyon ve deflasyon (durgunluk), burjuvazinin kendi muhtelif ‘açıklamalarını’ beraberinde getirir. NeoMaltusçular krizlerin nüfus fazlalığından, çok fazla proleter ve köylüden kaynaklandığını iddia ederler.
Tüm burjuvazi, enflasyona, ‘aşırı yüksek’ ücretlerin yol açtığı konusunda hemfikirdir…
İşsizliğin işletmeleri kârsızlığa sürükleyen çok fazla işçi istihdam edilmesinden kaynaklandığı konusunda görüş birliği içindedir…”.
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Yeni liberallere:
Kapak olsun…
Çünkü…
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Enflasyon ve deflasyon:
Siyasi tercihlerin aptalca bir sonucudur…
Paşinyan’ın 15 Temmuz’u
Haber şöyle:
“Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, çok sayıda üst düzey komutanın ‘Yurtsever Haçlılar’ grubuyla iş birliği yaptıkları ve darbe girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alındığını açıkladı…”.
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Haberin detayını okuyunca gülümsedim…
İçinden:
“Bu da Ermenistan’da Paşinyan’ın 15 Temmuz’u sanırım” diye söylendim…
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Sonra da: “İyi ki CHP’nin ordusu yok… Olsaydı, Kemal Bey parti içi muhaliflerine karşı kesinlikle parti içi bir 15 Temmuz üretirdi” diye düşünüp bastım kahkahayı…
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NOT:
Böylece…
Paşinyan’ın FETÖ’ sünü de öğrenmiş olduk:
Yurtsever Haçlılar Grubu…
Dünün tweeti
CEM TOKER
@tokcem
“Araplarla tek milletiz” videosu çekenler;
Erdoğan da yıllarca “tek millet, tek devlet, tek bayrak” nutukları attığına göre;
Sizin bu zihniyetinize dayanarak soralım:
Bu tek milletin tek devleti kim?
Tek bayrağı hangi bayrak?
Arapların bunlardan haberi var mı?
Net yanıt lütfen!!
Günün şakacısı
Tuğçe Kazaz dedi ki:
“Ne filenin sultanlarıymış ya, aldıkları bir tane kupa, ben gitsem bütün kupaları alırdım…”.
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Bunun üzerine gelen soru aynen şöyle: “Nerenle?..”.
Kavgada söylenmez
Bir zamanlar “Gazman” isimli dizi filmi kahramanı Hamdi Alkan trafikte bir kadınla görüntülenmiş…
Eski eşi Selen Görgüzel, Hamdi Bey için:
“Başarılarıyla değil, benim eski eşim olarak anılıyor” demiş…
★
Hanımefendi…
Ne yaptınız siz öyle…
Böyle bir lâkırdı…
Kavgada bile söylenmez:
Bir erkeğe…
İş yapar valla
Evet…
Felâket haberi vermeyi sevmem…
Ama…
Sürekli, filenin ve gönüllerin sultanlarının zafer haberlerini verince de…
Bazı kadın kısmı çok öfkeleniyormuş…
Buyurun işte…
Bu defa da Dünya Şampiyonu oldu filenin ve gönüllerin sultanları…
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O kadar çok başarı kazandılar ki kısa zamanda:
Milletçe kanıksadık…
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Oysa bir de…
Milli televizyon patronumuz Acun Ilıcalı’nın ex eşi olmasından dolayı:
“Ex milli yengemiz” olan Şeyma Subaşı’nın başına gelenler var…
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Hatırlarsanız…
Görünümü:
Sıradan ve ezik…
Ama…
Acayip zengin bir Mısırlıyla evlenmişti…
Çok dayak mı yiyormuş ne:
Boşanmaya karar vermiş…
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Evlenince, aylık 125 bin lira nafakadan da olmuştu…
Maddi sıkıntı yaşıyormuş…
Yakında medya dünyasına geri dönüyormuş…
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Nasıl bir görev alacak bilmiyorum…
Belki de haber spikerliği yapacaktır…
Meselâ Kanal100’de…
İş yapar valla…
Beyaz’a da gider…
Hakan; neydi o çocuk, onunla?..
Mantarlara basın
Bu güzel ülkenin bir kısım güzel halkı:
Mantar gibidir…
Ülke genelde bunların elleri üzerinde yükseldiği için…
Ve…
Bunlar birer mantar olarak batamayacağı için…
Ülkemiz de batmaz…
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Yani…
Demek istediğim şu:
Enseyi karartmayın…
Mantarlara basın…