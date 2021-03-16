O ülkenin mahkemesinden ‘ötenazi’ kararı
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O ülkenin mahkemesinden ‘ötenazi’ kararı

Portekiz’de Anayasa Mahkemesi, ötenaziyi anayasaya aykırı ilan etti.

Portekiz’de Anayasa Mahkemesi, parlamentonun bu yılın başında onayladığı ötenaziyi anayasana aykırı buldu. Karar, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’nın mahkemeden söz konusu yasayı yeniden değerlendirmeyi istemesinin ardından alındı.

Yargıç Pedro Machete, düzenlediği basın toplantısında yasanın, yaşama hakkı ilkesine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle anayasaya aykırı bulunduğunu söyledi. Sousa, daha önce yaptığı açıklamada, parlamentonun kararına saygı duyduğunu ancak Anayasa Mahkemesinin yasayı yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söylemişti.

Parlamentonun Ocak ayının başında onayladığı yasaya göre, 18 yaşından büyük, ölümcül hastalığı olanlar ya da dayanılmaz acı çekenler ötenazi talep edebiliyordu.

(İHA)

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