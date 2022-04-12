O paraları neden ödemeyeceğim?..

Hatırlıyor musunuz?..

Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi, kız kardeşleri H.B.’ye (24) tecavüz eden imam A.B. (31) ile diğer kardeşi M.B.’yi (29) “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 10’ar yıl hapse mahkûm etmişti…

Yanlış hatırlamıyorsam; Yargıtay cezayı az buldu:

15 yıla çıkardı…

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Neden mi?..

Fiil:

Kız kardeşe yapıldığı için…

Cezayı %50 arttırdı…

“İyi ama o olayın üzerinden 4-5 yıl geçti” diyebilirsiniz…

Haklısınız da…

Ancak…

Bu tiksinti verici eylemi hatırlatma sebebim başka…

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Bugün işte bu iğrenç olayı hatırlama sebebini anlatacağım…

EDEMEDİĞİM HAKARETİN CEZASI…

Canlarım…

26 Nisan 2019’da (KORKUSUZ’da 1 Ekim 2019’da başladığım için henüz Akbay Medya Grubu yazarlarından değilim) kendime ait Youtube kanalımda yayınlanan videolarımdan birinde RTÜK üyelerine ve Başkanı’na hitaben şöyle diyordum…

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Canlarım, güzellerim…

“TGRT’de program yapan iki iktidar gazetecisi; SÖZCÜ Gazetesi ve çalışanları için ‘İt, köpek, morfinlenmiş, haysiyetsiz, ahlaksız, foseptik çukuru, bidon kafa’ dediler…

SÖZCÜ Grubu; kurumsal kişiliği ve çalışanları adına Kanal yönetimini ve sunucuları RTÜK’e şikayet etti… RTÜK ne karar verdi biliyor musunuz?..

Söyleyeyim de memleketin ne hale geldiğini anlayın:

‘Bu kelimeler, ifade özgürlüğü çerçevesinde kabul edilmeli…’.

Vallahi böyle dedi, billahi böyle dedi…

Yahu arkadaşlar bu kelimeler madem ifade özgürlüğü; ben de ifade özgürlüğü hakkımı kullanıp sizlere ‘it, köpek, morfinlenmiş, haysiyetsiz, ahlaksız, foseptik çukuru, bidon kafa’ diye hitap edebilir miyim?..”

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Ve canlarım…

RTÜK Başkanı ve üyelerinden:

“Edebilirsin…”.

Ya da:

“Edemezsin…” diye bir cevap gelmeyince…

Ben haliyle bu ifadeleri kullanamadım…

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Sonrasını biliyorsunuz…

Ama…

Bir kez daha kısaca hatırlatayım…

ZURNA’NIN ZIRTLADIĞI YER…

Canlarım…

Yargı bağımsızlığının bittiğini cümle âlem biliyor…

Bunu bitirenin tüm yargıç ve savcılarımız olmadığını da yine:

Cümle âlem biliyor…

Ve canlarım…

Umarım bu tehlikeli gidişe…

Yüce vicdanlı diğer savcı ve yargıçlar sonunda ve topluca:

İtiraz ederler…

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Vicdanlarını kiraya vermiş kimi savcılar ve yargıçlar bilhassa tazminat davalarında…

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 58. Maddesini istismar ediyorlar…

Adı geçen madde gereğince:

“Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar görenler uğradıkları manevi zarara karşılık manevi tazminat talep edebilirler…”.

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“E, bunun neresi yanlış?..” diye sorabilirsiniz…

Buraya kadar doğru…

Yanlış olan işte şu:

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Mahkeme heyeti…

Bu hakkı hatırlattıktan…

Ve hatta…

İfade özgürlüğünün ne kadar değerli ve mübarek olduğunu da anlattıktan sonra…

“Ancak” deyip devam ediyor:

“İfade özgürlüğü sınırsız değildir…”…

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Canlarım…

Zurna işte burada:

Zırtlıyor…

Çünkü…

İfade özgürlüğünün bittiği sınır:

Hukukun değil, tek kişinin emrinde olan yargıçlar tarafından çiziliyor…

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O yargıçlar bu cümleyle…

Bütün muhalifleri:

Yakıyor…

Yıkıyor…

Yok ediyor…

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İktidardakiler, muhaliflere:

“İt, köpek, morfinlenmiş, haysiyetsiz, ahlaksız, foseptik çukuru, bidon kafa” dediğinde bunu:

“İfade özgürlüğü” olarak tanımlayan satılmış veya kiraya verilmiş vicdanlar…

“Madem bu sıfatlar ifade özgürlüğü ben de size aynı sıfatlarla hitap edebilir miyim?” diye izin istendiğinde…

Ve fakat…

İzin alınamayınca hitap edilmediğinde bile…

“İfade özgürlüğü sınırsız değildir” denilerek ceza yağdırılıyor…

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Bir de işin şu yanı var canlarım…

Ki…

Burası da çok tehlikeli…

Çünkü…

★

Satılmış veya kiraya verilmiş vicdanlar…

Ceza ve hukuk mahkemelerinde…

İktidarda bulunan aynı kişi veya grupların açtıkları mahkemelerde:

Yerel mahkeme, istinaf ve…

Yargıtay kararlarını kanıt olarak gösterebilmek için:

Karar zamanlaması yapıyorlar…

★

Ne demek mi istiyorum?..

Onu da anlatayım…

HARAMZADELERE YEDİRMEYECEĞİM…

İstinaf mahkemesi üyeleri…

Yerel mahkemenin verdiği 5.000 liralık tazminat cezasını %60 yükseltip…

8.000 liraya çıkarırken…

Henüz kesinleşmemiş yerel mahkemenin…

Aynı eylemim(!) nedeniyle aleyhimde verdiği hapis cezası kararını:

“Kanıt” olarak sunuyorlar…

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Yani canlarım…

Belli oldu ki…

Önce:

RTÜK’ün aleyhimde açtığı ceza davasında aleyhimde hapis cezası verildi…

Hukuk mahkemesi, o hapis cezasına işaret ederek beni RTÜK Başkanı’na tazminat ödemeye mahkûm etti…

Şimdi de anladığım kadarıyla…

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Bir diğer istinaf mahkemesi:

Aleyhimde ve hem de ödemem gereken miktar %60 arttırılarak verilen cezayı delil gösterecek…

Yani…

Yerel mahkemenin aleyhimde verdiği hapis cezasını az bulacak…

Ve…

Daha fazla hapis cezası isteyecek…

★

Ve bu zevat…

Verilen bu kararlardan söz ederken:

“Adalet tecelli etti” diye palavra atacak…

★

Yahu…

İki yüzlü hukuk olur mu?..

Janus’un heykeli mi bu ki:

Kafasının hem önünde…

Hem arkasında yüzü var…

★

Geççek bunlar geççek…

Gerçek hukuk devleti dönecek benim güzel ülkemin mahkemelerine…

Bu tartışmayı burada kesiyorum…

Ancak…

Bilinsin ki…

Benim; alın terimle kazandığım…

71 yaşımda gecemi gündüzüme katarak kazandığım bu helâl paraları:

Haramzadelere yedirmeyeceğim…

HAYDAAAA…

26 Nisan 2019’da Youtube kanalımda yayınlanan o konuşmam nedeniyle:

RTÜK üyeleri savcılığa suç duyurusunda bulundu…

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Savcılık önce “soruşturma” açtı…

Sonra “kovuşturma” talep etti…

Yerel mahkeme “yargılama” yaptı…

Ve beni:

380 gün hapis cezasına mahkûm etti…

Dosya halâ İstinafta…

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RTÜK Başkanı ise (Adını anmak bile istemiyorum zira 16 ay sonra belki her gün anacağım) 10.000 liralık tazminat davası açtı…

Yerel mahkeme…

RTÜK Başkanı’nın SÖZCÜ ve çalışanlarına söylendiğinde “ifade özgürlüğü” olarak tanımladığı sözcükler…

“Hakaret” olarak nitelendirildi…

Talep ettiği 10.000 lira yerine…

5.000 lira tazminat ödemeye mahkûm edildim…

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Yerel mahkeme:

Aynı sözlerden yerel mahkeme tarafından 380 gün hapis cezasıyla tecziye edilmemi…

RTÜK Başkanı’na da hakaret ettiğimin delili olarak gösterdi…

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Ve canlarım dün…

Bu iki dosyadan…

RTÜK Başkanının açtığı tazminat davası…

İstinafta karara bağlandı…

Ve…

Kesinleşti…

Ama…

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Yüce Mahkemenin Cüce üyeleri:

Benim:

“Bu saçmalığa ortak olmayın ve 5000 lira tazminat ödeme cezasını da kaldırın” talebimi reddetti…

Hatta…

Benim…

İzin istediğim… Ancak…

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Muhataplar izin vermeyince.

İfade etmekten vazgeçtiğim o konuşmamı:

Kız kardeşine tecavüz ettiği için cezası %50 arttırılan İmam’ın eyleminden daha tehlikeli görmüş olmalı ki…

Yerel mahkemenin aleyhimde verdiği 5.000 lira tazminat cezasını…

8.000 liraya yükseltti…

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Neden mi?..

Onu da anlatayım…