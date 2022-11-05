O günleri ben bile göreceğim
sozcu.com.tr’de “BM bu kez Rusya için çağrıda bulundu: Engeller kaldırılsın” başlığıyla yayımlanan haberi okuyunca…
Koji Masutani’nin, 2008 yılı yapımı JFK filmini hatırladım…
Filmi izlemiş olanlarınız mutlaka vardır…
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Masutani’nin:
“Şayet olsaydı” hipoteziyle çektiği bu sanal filmde aradığı cevap şuydu:
“Şayet…
Başkan Kennedy hayatta kalıp…
1964’te seçimi tekrar kazanmış olsaydı…
Halefi Johnson’un yaptığı gibi…
Vietnam Savaşı’na müdahil olur ve…
O kadar çok asker yollar mıydı?..
Yollamaz mıydı?..”.
★
Kennedy öldürülmeseydi…
Ve 1964 seçimlerini kazansaydı…
İhtimaldir ki:
Sadece Amerika’nın değil…
Tüm dünyanın kaderi değişecekti…
★
Kennedy…
Kısa süren başkanlığı döneminde…
6 kez:
Sıcak savaş ortamıyla karşılaştı…
Ama…
Hiçbirinde:
Askerî müdahaleyi tercih etmedi…
★
Bunlardan en bilineni ise:
Küba Füze Krizi’dir…
Başkan Kennedy…
Ve…
S.S.C.B Komünist Partisi Genel Sekreteri Kruşçev…
Son saniyede aldıkları:
Akılcı ve…
İnsancıl kararlarla…
Üçüncü Dünya Savaşı tehlikesini:
Bertaraf etmişlerdi…
★
Her iki Başkan da tarihe dönüp bakmışlar…
Kendilerinden öncekilerin…
Nerede?
Nasıl hatalar yaptıklarını görmüşlerdi…
★
Putin ve Zelenskiy eğer “şayet olsaydı” hipotezini ortaya koyup…
Doğru cevap verebilseydiler:
Yüz binlerce Rus ve Ukraynalı yaşıyor olacaktı…
★
Başta AB ülkeleri olmak üzere…
Dünyanın önemli bir bölümü:
Ekonomide…
Bu kadar çok sıkıntı:
Çekmeyecekti…
★
Sözümün özü canlarım…
İnsanlık bir süre daha…
Vasatın çok üzerinde…
Popülizm yapmayan devlet başkanlarına kavuşmak için…
Bekleyecek…
★
Enseyi karartmayın…
O günleri ben bile göreceğim…
Çok işe yarar
Bir devlet insanı…
Konusunda uzman bir tarihçi kadar (En az) tarih bilgisine sahip olursa:
İyi olmaz mı?..
★
Hem de ne iyi olur…
Ama…
Dünyada…
Bu kadar değerli bir devlet insanı bulmak mümkün mü?..
★
Önümüzdeki günlerde…
Rusya’da…
Ukrayna’da…
Ve Türkiye’de…
Tarihi:
Uzmanlar kadar iyi bilen devlet insanlarına:
İhtiyaç olacak…
★
Başkanların…
O kadar iyi tarih bilgileri yoksa:
Ne olacak?..
★
Cevabı basit:
Güvenilir tarihçilere danışacaklar…
Merak ediyorum…
Yakın bir zaman sürecinde…
Türkiye’nin…
“Ukrayna’yı ‘kaç’, Rusya’yı ‘tut’” diye tahrik ettiği iddiası:
Ortaya atılırsa…
Bu iftira(!)ya verilecek cevabımız…
En azından…
İftira olduğunu kanıtlayacak argümanımız olup olmadığını:
Çok merak ediyorum…
Kıskanıyor?..
Yunanistan Başbakanı Miçotakis dedi ki:
“Eğer bizde de enflasyon yüzde 85 olsaydı, ben de Erdoğan gibi, konuyu değiştirmeye çalışırdım…”.
★
Kıskanma n’olur?..
“Faiz sebep enflasyon netice” de.
Senin de enflasyonun:
%85 olur…
Kabul edelim
Canlarım…
Erdoğan’ı:
“Siyaset dışında bildiği bir şey yok” diye eleştirsek:
Yanlış olur mu?..
Olmaz…
★
Erdoğan’a:
“20 yılda dış ve iç borcu üçe katladı” diye öfkelensek…
Yanlış olur mu?..
Olmaz…
★
Erdoğan’ı:
“Sadece demir-betona harcama yaptı” diye yanlışlasak…
Haksızlık etmiş olur muyuz?..
Olmayız…
★
Ama be canlarım…
Kabul edelim ki…
Erdoğan’ın…
Geleceğin hükümetlerine:
Milyarlarca dolar borç…
Ve…
Dağ gibi sorun bırakacağı ne kadar gerçekse…
★
Gelişmiş bir alt yapı bırakacağı da…
O kadar gerçek…
Öz’e tavsiyem
Oprah Winfrey, Dünyanın en ünlü…
Ve…
En başarılı televizyon gazetecilerinden…
★
Hatırlayacaksınız…
Dr. Mehmet Öz’ü…
Programının daimî konuğu yaparak…
Şöhrete ulaştırmıştı…
★
Ve Öz…
Pensilvanya’dan Cumhuriyetçi parti senatör adayı olduğunda da ilk destek:
Oprah’tan gelmişti…
★
Ancak…
Winfrey…
Öz’e verdiği desteği çekti…
Yani…
Öz’ün kazanma şansı çok azaldı…
★
Öz, kaybederse:
Üzülmesin.
★
HDP’yi suçlasın…
PKK’yı suçlasın…
Yetmedi mi?..
FETÖ’yü suçlasın…
★
Zira…
Buradaki sağcı iktidar…
Öyle yapıyor…
Ve…
Ayakta kalmayı:
Başarıyor…
Günün sözü:
Prof. Dr. Bengi Başer’den:
“İnsanlarla öyle iyi geçinin ki, düşmanınız bile ölümünüze ağlasın.”
Hz. Ali.
Günün haberi
Haber Report
@HaberReport
Almanya’da Aralık ayında tüm evlerin doğalgaz faturası devlet bütçesinden ödenecek.
Dünün tweeti
Prof Dr Güner Sönmez
@DrGunerSonmez
İnsanın ruh sağlığını olumsuz etkileyen 7 şey:
- Her şeye negatif yaklaşan toksik kişilerle arkadaşlık
- Sürekli geçmişteki olumsuzlukları düşünmek
- Aşırı sosyal medya kullanımı
- Kendini herkese beğendirme isteği
- Uzun süreli yalnızlık
- Yetersiz uyku
- Tembellik.