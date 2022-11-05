Memduh Bayraktaroğlu
5 Kasım 2022

O günleri ben bile göreceğim

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

sozcu.com.tr’de “BM bu kez Rusya için çağrıda bulundu: Engeller kaldırılsın” başlığıyla yayımlanan haberi okuyunca…

Koji Masutani’nin, 2008 yılı yapımı JFK filmini hatırladım…

Filmi izlemiş olanlarınız mutlaka vardır…

Masutani’nin:

“Şayet olsaydı” hipoteziyle çektiği bu sanal filmde aradığı cevap şuydu:

“Şayet…

Başkan Kennedy hayatta kalıp…

1964’te seçimi tekrar kazanmış olsaydı…

Halefi Johnson’un yaptığı gibi…

Vietnam Savaşı’na müdahil olur ve…

O kadar çok asker yollar mıydı?..

Yollamaz mıydı?..”.

Kennedy öldürülmeseydi…

Ve 1964 seçimlerini kazansaydı…

İhtimaldir ki:

Sadece Amerika’nın değil…

Tüm dünyanın kaderi değişecekti…

Kennedy…

Kısa süren başkanlığı döneminde…

6 kez:

Sıcak savaş ortamıyla karşılaştı…

Ama…

Hiçbirinde:

Askerî müdahaleyi tercih etmedi…

Bunlardan en bilineni ise:

Küba Füze Krizi’dir…

Başkan Kennedy

Ve…

S.S.C.B Komünist Partisi Genel Sekreteri Kruşçev

Son saniyede aldıkları:

Akılcı ve…

İnsancıl kararlarla…

Üçüncü Dünya Savaşı tehlikesini:

Bertaraf etmişlerdi…

Her iki Başkan da tarihe dönüp bakmışlar

Kendilerinden öncekilerin…

Nerede?

Nasıl hatalar yaptıklarını görmüşlerdi…

Putin

Putin ve Zelenskiy eğer “şayet olsaydı” hipotezini ortaya koyup…

Doğru cevap verebilseydiler:

Yüz binlerce Rus ve Ukraynalı yaşıyor olacaktı…

Başta AB ülkeleri olmak üzere…

Dünyanın önemli bir bölümü:

Ekonomide…

Bu kadar çok sıkıntı:

Çekmeyecekti…

Zelenskiy

Sözümün özü canlarım…

İnsanlık bir süre daha

Vasatın çok üzerinde

Popülizm yapmayan devlet başkanlarına kavuşmak için…

Bekleyecek…

Enseyi karartmayın…

O günleri ben bile göreceğim…

Çok işe yarar

Bir devlet insanı…

Konusunda uzman bir tarihçi kadar (En az) tarih bilgisine sahip olursa:

İyi olmaz mı?..

Hem de ne iyi olur…

Ama…

Dünyada…

Bu kadar değerli bir devlet insanı bulmak mümkün mü?..

Önümüzdeki günlerde…

Rusya’da…

Ukrayna’da…

Ve Türkiye’de…

Tarihi:

Uzmanlar kadar iyi bilen devlet insanlarına:

İhtiyaç olacak…

Başkanların…

O kadar iyi tarih bilgileri yoksa:

Ne olacak?..

Cevabı basit:

Güvenilir tarihçilere danışacaklar…

Merak ediyorum…

Yakın bir zaman sürecinde…

Türkiye’nin…

“Ukrayna’yı ‘kaç’, Rusya’yı ‘tut’” diye tahrik ettiği iddiası:

Ortaya atılırsa…

Bu iftira(!)ya verilecek cevabımız

En azından…

İftira olduğunu kanıtlayacak argümanımız olup olmadığını:

Çok merak ediyorum…

Kıskanıyor?..

Yunanistan Başbakanı Miçotakis dedi ki:

“Eğer bizde de enflasyon yüzde 85 olsaydı, ben de Erdoğan gibi, konuyu değiştirmeye çalışırdım…”.

Kıskanma n’olur?..

“Faiz sebep enflasyon netice” de.

Senin de enflasyonun:

%85 olur…

Kabul edelim

Canlarım…

Erdoğan’ı:

“Siyaset dışında bildiği bir şey yok” diye eleştirsek:

Yanlış olur mu?..

Olmaz…

Erdoğan

Erdoğan’a:

“20 yılda dış ve iç borcu üçe katladı” diye öfkelensek

Yanlış olur mu?..

Olmaz…

Erdoğan’ı:

“Sadece demir-betona harcama yaptı” diye yanlışlasak…

Haksızlık etmiş olur muyuz?..

Olmayız…

Ama be canlarım…

Kabul edelim ki…

Erdoğan’ın…

Geleceğin hükümetlerine:

Milyarlarca dolar borç…

Ve…

Dağ gibi sorun bırakacağı ne kadar gerçekse…

Gelişmiş bir alt yapı bırakacağı da…

O kadar gerçek…

Öz’e tavsiyem

Oprah Winfrey, Dünyanın en ünlü…

Ve…

En başarılı televizyon gazetecilerinden…

Dr. Mehmet Öz-Oprah Winfrey

Hatırlayacaksınız…

Dr. Mehmet Öz’ü…

Programının daimî konuğu yaparak…

Şöhrete ulaştırmıştı…

Ve Öz…

Pensilvanya’dan Cumhuriyetçi parti senatör adayı olduğunda da ilk destek:

Oprah’tan gelmişti…

Ancak…

Winfrey…

Öz’e verdiği desteği çekti…

Yani…

Öz’ün kazanma şansı çok azaldı…

Öz, kaybederse:

Üzülmesin.

HDP’yi suçlasın…

PKK’yı suçlasın…

Yetmedi mi?..

FETÖ’yü suçlasın…

Zira…

Buradaki sağcı iktidar…

Öyle yapıyor…

Ve…

Ayakta kalmayı:

Başarıyor…

Günün sözü:

Prof. Dr. Bengi Başer’den:

“İnsanlarla öyle iyi geçinin ki, düşmanınız bile ölümünüze ağlasın.”

Hz. Ali.

Günün haberi

Haber Report

@HaberReport

Almanya’da Aralık ayında tüm evlerin doğalgaz faturası devlet bütçesinden ödenecek.

Dünün tweeti

Prof Dr Güner Sönmez

@DrGunerSonmez

İnsanın ruh sağlığını olumsuz etkileyen 7 şey:

  1. Her şeye negatif yaklaşan toksik kişilerle arkadaşlık
  2. Sürekli geçmişteki olumsuzlukları düşünmek
  3. Aşırı sosyal medya kullanımı
  4. Kendini herkese beğendirme isteği
  5. Uzun süreli yalnızlık
  6. Yetersiz uyku
  7. Tembellik.
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O günleri ben bile göreceğim
Memduh Bayraktaroğlu