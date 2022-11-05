sozcu.com.tr’de “BM bu kez Rusya için çağrıda bulundu: Engeller kaldırılsın” başlığıyla yayımlanan haberi okuyunca…

Koji Masutani’nin, 2008 yılı yapımı JFK filmini hatırladım…

Filmi izlemiş olanlarınız mutlaka vardır…

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Masutani’nin:

“Şayet olsaydı” hipoteziyle çektiği bu sanal filmde aradığı cevap şuydu:

“Şayet…

Başkan Kennedy hayatta kalıp…

1964’te seçimi tekrar kazanmış olsaydı…

Halefi Johnson’un yaptığı gibi…

Vietnam Savaşı’na müdahil olur ve…

O kadar çok asker yollar mıydı?..

Yollamaz mıydı?..”.

★

Kennedy öldürülmeseydi…

Ve 1964 seçimlerini kazansaydı…

İhtimaldir ki:

Sadece Amerika’nın değil…

Tüm dünyanın kaderi değişecekti…

★

Kennedy…

Kısa süren başkanlığı döneminde…

6 kez:

Sıcak savaş ortamıyla karşılaştı…

Ama…

Hiçbirinde:

Askerî müdahaleyi tercih etmedi…

★

Bunlardan en bilineni ise:

Küba Füze Krizi’dir…

Başkan Kennedy…

Ve…

S.S.C.B Komünist Partisi Genel Sekreteri Kruşçev…

Son saniyede aldıkları:

Akılcı ve…

İnsancıl kararlarla…

Üçüncü Dünya Savaşı tehlikesini:

Bertaraf etmişlerdi…

★

Her iki Başkan da tarihe dönüp bakmışlar…

Kendilerinden öncekilerin…

Nerede?

Nasıl hatalar yaptıklarını görmüşlerdi…

★

Putin ve Zelenskiy eğer “şayet olsaydı” hipotezini ortaya koyup…

Doğru cevap verebilseydiler:

Yüz binlerce Rus ve Ukraynalı yaşıyor olacaktı…

★

Başta AB ülkeleri olmak üzere…

Dünyanın önemli bir bölümü:

Ekonomide…

Bu kadar çok sıkıntı:

Çekmeyecekti…

★

Sözümün özü canlarım…

İnsanlık bir süre daha…

Vasatın çok üzerinde…

Popülizm yapmayan devlet başkanlarına kavuşmak için…

Bekleyecek…

★

Enseyi karartmayın…

O günleri ben bile göreceğim…

Çok işe yarar

Bir devlet insanı…

Konusunda uzman bir tarihçi kadar (En az) tarih bilgisine sahip olursa:

İyi olmaz mı?..

★

Hem de ne iyi olur…

Ama…

Dünyada…

Bu kadar değerli bir devlet insanı bulmak mümkün mü?..

★

Önümüzdeki günlerde…

Rusya’da…

Ukrayna’da…

Ve Türkiye’de…

Tarihi:

Uzmanlar kadar iyi bilen devlet insanlarına:

İhtiyaç olacak…

★

Başkanların…

O kadar iyi tarih bilgileri yoksa:

Ne olacak?..

★

Cevabı basit:

Güvenilir tarihçilere danışacaklar…

Merak ediyorum…

Yakın bir zaman sürecinde…

Türkiye’nin…

“Ukrayna’yı ‘kaç’, Rusya’yı ‘tut’” diye tahrik ettiği iddiası:

Ortaya atılırsa…

Bu iftira(!)ya verilecek cevabımız…

En azından…

İftira olduğunu kanıtlayacak argümanımız olup olmadığını:

Çok merak ediyorum…

Kıskanıyor?..

Yunanistan Başbakanı Miçotakis dedi ki:

“Eğer bizde de enflasyon yüzde 85 olsaydı, ben de Erdoğan gibi, konuyu değiştirmeye çalışırdım…”.

★

Kıskanma n’olur?..

“Faiz sebep enflasyon netice” de.

Senin de enflasyonun:

%85 olur…

Kabul edelim

Canlarım…

Erdoğan’ı:

“Siyaset dışında bildiği bir şey yok” diye eleştirsek:

Yanlış olur mu?..

Olmaz…

★

Erdoğan’a:

“20 yılda dış ve iç borcu üçe katladı” diye öfkelensek…

Yanlış olur mu?..

Olmaz…

★

Erdoğan’ı:

“Sadece demir-betona harcama yaptı” diye yanlışlasak…

Haksızlık etmiş olur muyuz?..

Olmayız…

★

Ama be canlarım…

Kabul edelim ki…

Erdoğan’ın…

Geleceğin hükümetlerine:

Milyarlarca dolar borç…

Ve…

Dağ gibi sorun bırakacağı ne kadar gerçekse…

★

Gelişmiş bir alt yapı bırakacağı da…

O kadar gerçek…

Öz’e tavsiyem

Oprah Winfrey, Dünyanın en ünlü…

Ve…

En başarılı televizyon gazetecilerinden…

★

Hatırlayacaksınız…

Dr. Mehmet Öz’ü…

Programının daimî konuğu yaparak…

Şöhrete ulaştırmıştı…

★

Ve Öz…

Pensilvanya’dan Cumhuriyetçi parti senatör adayı olduğunda da ilk destek:

Oprah’tan gelmişti…

★

Ancak…

Winfrey…

Öz’e verdiği desteği çekti…

Yani…

Öz’ün kazanma şansı çok azaldı…

★

Öz, kaybederse:

Üzülmesin.

★

HDP’yi suçlasın…

PKK’yı suçlasın…

Yetmedi mi?..

FETÖ’yü suçlasın…

★

Zira…

Buradaki sağcı iktidar…

Öyle yapıyor…

Ve…

Ayakta kalmayı:

Başarıyor…



Günün sözü:

Prof. Dr. Bengi Başer’den:

“İnsanlarla öyle iyi geçinin ki, düşmanınız bile ölümünüze ağlasın.”

Hz. Ali.

Günün haberi

Haber Report

@HaberReport

Almanya’da Aralık ayında tüm evlerin doğalgaz faturası devlet bütçesinden ödenecek.

Dünün tweeti

Prof Dr Güner Sönmez

@DrGunerSonmez

İnsanın ruh sağlığını olumsuz etkileyen 7 şey: