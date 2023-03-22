O gece de Kürtlere 6-7 Eylül’ü yaşattılar
Bu ülkenin statükodan beslenen:
Siyasetçileri…
Askerleri…
Ve…
Sözde aydınları…
İstiklal Marşı:
“Korkma” diye başlayan bir milletti:
“Türk olmayan herkesten kork” diyerek eğittiler…
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Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’mızda omuz omuza savaşan:
Türk kökenlilerle Kürt kökenlileri birbirlerine:
Düşman ettiler…
Çünkü…
Tüm iktidarlarını korku üzerine bina ettiler…
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Shakespeare, hangi oyunundaydı tam olarak hatırlayamıyorum…
Saray egemenlerinin baskıcı politikalarını eleştirmek için…
Şöyle bir cümle kurduruyordu:
“Onlar, emniyetlerini korkularına saklamışlardı…”
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Yıllar yılıdır ülkemizi yöneten iktidarlar…
Ve ille de…
Askeri darbe dönemlerinde generaller…
Kürtleri:
“Öcü” gibi gösterdiler…
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Boşnak ve Arnavut Müslümanlar ana dillerini özgürce konuşurlarken (Trakya’da her Arnavut her Boşnak her yerde ana dilleriyle konuşabiliyordu…).
Kürtlere:
Ana dillerini konuşmalarını yasakladılar…
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Yaklaşık 24 yıl kadar önce…
Magazin Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği gecede…
“Yılın En İyi Sanatçısı” ödülünü almak için sahneye çıkan Ahmet Kaya:
“Bir sonraki albümümde Kürtçe bir şarkı söyleyeceğim” dedi…
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Ve canlarım…
İlkel…
Çağdışı…
Ve…
Statükocu gazeteciler birden:
“Yılın sanatçısı” seçilen Ahmet Kaya’nın üzerine yürüdüler…
Sanatçıya:
Çatal, kaşık ve bıçak fırlatıp attılar…
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6-7 Eylül 1955’te:
Rumlara yapılan mezalim…
Ahmet Kaya’nın nezdinde: Kürt yurttaşlarımıza yapıldı…
Ahmet Kaya ülkesini terk etmek zorunda kaldı…
Ve…
Paris’te öldü…
Kabri de tabii ki orada…
Uzlaşırlar mı?
Anlaşılan o ki: HDP yönetimi seçmenlerine daha ilk turda:
Kılıçdaroğlu lehine oy kullanmalarını tavsiye edecek…
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Bu durumda neler olacağını…
2019’da yenilenen İBB seçimlerinde gördük…
HDP desteği olmadan 13 bin olan oy farkı…
HDP desteğinde 800 bine fırladı…
★
Bu seçimlerde de öyle olacak…
Kemal Bey ilk turda büyük oy farkıyla seçilecek…
Ve canlarım:
Millet İttifakı iktidar olursa…
AKP’nin Meclis’i dışlayarak çözmek istediği sorunu…
Milletin meclisinde çözecek…
★
Barış masasının kurulmasını destekleyenlerdendim…
Doğruydu…
Çünkü…
İspanya ve İngiltere terörü öyle bitirmişlerdi…
Ama…
Her iki ülkede de devreye:
Meclis girmişti…
Başbakanlar:
“Ben yaptım, ben başardım” ihtirasına kapılmamışlardı…
★
Seçimden sonra parlamentoda…
HDP-Millet İttifakı her konuda değilse bile:
“Kalıcı barış” konusunda mutlaka uzlaşmalılar…
Eminim ki:
MHP ve BBP hariç tüm partiler…
Bu çözüme:
Katkı vereceklerdir…
Başaramadılar
Ey Cumhur İttifakı sözcüleri!..
Ve…
Cumhur İttifakı medyası…
Gelin:
Aklın yolunda buluşalım…
★
HDP’yi…
Ve haliyle seçmenlerini ötekileştirmeyin…
7 milyon yurttaşımızı “terörist” ilân etmeyin…
“Seçmen” olarak kabul edin…
★
Bu seçim yarışının…
Demokratik bir ortamda geçmesi için:
Yardımcı olun…
Seçimlerden sonra hangi aday kazanırsa kazansın…
Lütfen ortak paydanız:
Terörü kalıcı olarak bitirecek olan meclis çalışmaları olsun…
Çünkü…
★
Demokrasimizin de…
Ekonomimizin de en büyük sorunu:
Terörle yaşamak zorunda kalışımızdır…
★
Fanatik terör severlere sesleniyorum:
7 milyon seçmeni “terörist” ilân ederek nereye kadar gidebiliriz?..
Bugüne kadar ağlayan şehit annelerine…
Yeni şehit anneleri katarak bir ülke kurtarılır mı?..
Kurtarılırsa: 40 yıldır neden başaramadınız?..
Ey Cumhur İttifakı sözcüleri!..
Ve…
Cumhur İttifakı medyası…
Gelin: Aklın yolunda buluşalım…
★
HDP’yi…
Ve haliyle seçmenlerini ötekileştirmeyin…
7 milyon yurttaşımızı “terörist” ilân etmeyin…
“Seçmen” olarak kabul edin…
★
Bu seçim yarışının…
Demokratik bir ortamda geçmesi için:
Yardımcı olun…
Seçimlerden sonra hangi aday kazanırsa kazansın…
Lütfen ortak paydanız:
Terörü kalıcı olarak bitirecek olan meclis çalışmaları olsun…
Çünkü…
★
Demokrasimizin de…
Ekonomimizin de en büyük sorunu:
Terörle yaşamak zorunda kalışımızdır…
★
Fanatik terör severlere sesleniyorum:
7 milyon seçmeni “terörist” ilân ederek nereye kadar gidebiliriz?..
Bugüne kadar ağlayan şehit annelerine…
Yeni şehit anneleri katarak bir ülke kurtarılır mı?..
Kurtarılırsa:
40 yıldır neden başaramadınız?..
Kör zihinler
Kalıcı barıştan yana olan…
Barış Masasının kurulduğu günlerde görüşmelere destek veren…
Ancak son yıllarda o görüşmelerin taraflarından birine (HDP) düşmanca tavır sergileyen arkadaşlar da biliyor ki:
Erdoğan ihtiras yapmasaydı…
“Terörü ben bitirdim…”.
“Kalıcı barışı ben getirdim” bencilliğine kapılmasaydı…
HDP ile kurulan Barış Masası:
Meclis denetiminde olsaydı…
Bugün harika bir noktaya gelecektik…
★
Geçen yıllara yazık…
Yazık ettiniz ey:
Körleşmiş zihinler….
Alkışlıyorum
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmeden sonra dedi ki:
“Kürt sorununun demokratik çözümünün, TBMM çatısı altında çözümünden yana olduğumuzu göstermek istedik. O yüzden sayın Başkan’ı TBMM’de ağırlamak istedik…”.
★
Canlarım…
Pervin Buldan’ın bu tarihi açıklaması çok değerli…
Çünkü…
Bu açıklamada…
Düşmanlaştırılmış bir siyasi partinin:
Meşruiyet talebi var…
★
Çünkü…
Bu açıklamada:
Demokrasimizin kutsal mabedi Parlamento’ya:
Saygı var…
Her sorunun parlamentoda çözülmesi:
Talebi var…
★
Alkışlarım Pervin Buldan için…
İnanan var
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, müzmin ve fanatik Erdoğancı…
Bir TV kanalında konuk oluyor…
Ve…
Konuşma sırası kendisine geldiğinde:
“Kılıçdaroğlu HDP ve PKK’nın adayıdır” deyip…
Canlı yayını terk ediyor…
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AKP kafası, İslâm’ı itibarsızlaştırdı…
Bu ve benzeri bencil hesapçı kafalar da:
Kamuoyu araştırma sektörünü bitiriyor…
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Lütfen cevap verin…
Bu arkadaşın sahibi olduğu şirketin anket sonuçlarına inanır mısınız?..
Sizler inanmazsınız…
Ama…
İnanan var…
Utanmaz adam
İktidar yanlısı eski Komünist köşe yazarlarından biri şöyle yazdı:
“Bu seçim yalnızca bir seçim değildir. Çok çok kritik bir dönemeçtir. İktidar kazanırsa mesele yok. Muhalefet kazanırsa Türkiye bölünür.
Çok büyük tatsızlık çıkacak. O zaman yanarsınız oğlum siz…”.
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He he ya…
Bu kış da Avrupalılar ülkemize akın akın gelecek…
Oteller dolup taşacak…
Kulaklarımızdan döviz fışkıracaktı…
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Efendim, efendim?..
“Bu adam utanmazın biri” mi dediniz?..
Doğru valla…
Dünün tweeti
Özlem Kumrular
@Donquijote1974
Partilerin diğer partilere laf sokarak reklam yapması midemi bulandırdı artık.
Kendi icraat projelerini anlat, geç işte. Şeridi işgal etme!
Günün sözü
Prof. Dr. Bengi BAŞER
@bengibaser
Günaydın,
“Mevkilerini para ile satın alan kimseler, masraflarını geri alma yoluna düşerler.”
Aristoteles