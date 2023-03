O gece de Kürtlere 6-7 Eylül’ü yaşattılar

Bu ülkenin statükodan beslenen:

Siyasetçileri…

Askerleri…

Ve…

Sözde aydınları…

İstiklal Marşı:

“Korkma” diye başlayan bir milletti:

“Türk olmayan herkesten kork” diyerek eğittiler…

★

Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’mızda omuz omuza savaşan:

Türk kökenlilerle Kürt kökenlileri birbirlerine:

Düşman ettiler…

Çünkü…

Tüm iktidarlarını korku üzerine bina ettiler…

★

Shakespeare, hangi oyunundaydı tam olarak hatırlayamıyorum…

Saray egemenlerinin baskıcı politikalarını eleştirmek için…

Şöyle bir cümle kurduruyordu:

“Onlar, emniyetlerini korkularına saklamışlardı…”

★

Yıllar yılıdır ülkemizi yöneten iktidarlar…

Ve ille de…

Askeri darbe dönemlerinde generaller…

Kürtleri:

“Öcü” gibi gösterdiler…

★

Boşnak ve Arnavut Müslümanlar ana dillerini özgürce konuşurlarken (Trakya’da her Arnavut her Boşnak her yerde ana dilleriyle konuşabiliyordu…).

Kürtlere:

Ana dillerini konuşmalarını yasakladılar…

★

Yaklaşık 24 yıl kadar önce…

Magazin Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği gecede…

“Yılın En İyi Sanatçısı” ödülünü almak için sahneye çıkan Ahmet Kaya:

“Bir sonraki albümümde Kürtçe bir şarkı söyleyeceğim” dedi…

★

Ve canlarım…

İlkel…

Çağdışı…

Ve…

Statükocu gazeteciler birden:

“Yılın sanatçısı” seçilen Ahmet Kaya’nın üzerine yürüdüler…

Sanatçıya:

Çatal, kaşık ve bıçak fırlatıp attılar…

★

6-7 Eylül 1955’te:

Rumlara yapılan mezalim…

Ahmet Kaya’nın nezdinde: Kürt yurttaşlarımıza yapıldı…

Ahmet Kaya ülkesini terk etmek zorunda kaldı…

Ve…

Paris’te öldü…

Kabri de tabii ki orada…

Uzlaşırlar mı?

Anlaşılan o ki: HDP yönetimi seçmenlerine daha ilk turda:

Kılıçdaroğlu lehine oy kullanmalarını tavsiye edecek…

★

Bu durumda neler olacağını…

2019’da yenilenen İBB seçimlerinde gördük…

HDP desteği olmadan 13 bin olan oy farkı…

HDP desteğinde 800 bine fırladı…

★

Bu seçimlerde de öyle olacak…

Kemal Bey ilk turda büyük oy farkıyla seçilecek…

Ve canlarım:

Millet İttifakı iktidar olursa…

AKP’nin Meclis’i dışlayarak çözmek istediği sorunu…

Milletin meclisinde çözecek…

★

Barış masasının kurulmasını destekleyenlerdendim…

Doğruydu…

Çünkü…

İspanya ve İngiltere terörü öyle bitirmişlerdi…

Ama…

Her iki ülkede de devreye:

Meclis girmişti…

Başbakanlar:

“Ben yaptım, ben başardım” ihtirasına kapılmamışlardı…

★

Seçimden sonra parlamentoda…

HDP-Millet İttifakı her konuda değilse bile:

“Kalıcı barış” konusunda mutlaka uzlaşmalılar…

Eminim ki:

MHP ve BBP hariç tüm partiler…

Bu çözüme:

Katkı vereceklerdir…

Başaramadılar

Ey Cumhur İttifakı sözcüleri!..

Ve…

Cumhur İttifakı medyası…

Gelin:

Aklın yolunda buluşalım…

★

HDP’yi…

Ve haliyle seçmenlerini ötekileştirmeyin…

7 milyon yurttaşımızı “terörist” ilân etmeyin…

“Seçmen” olarak kabul edin…

★

Bu seçim yarışının…

Demokratik bir ortamda geçmesi için:

Yardımcı olun…

Seçimlerden sonra hangi aday kazanırsa kazansın…

Lütfen ortak paydanız:

Terörü kalıcı olarak bitirecek olan meclis çalışmaları olsun…

Çünkü…

★

Demokrasimizin de…

Ekonomimizin de en büyük sorunu:

Terörle yaşamak zorunda kalışımızdır…

★

Fanatik terör severlere sesleniyorum:

7 milyon seçmeni “terörist” ilân ederek nereye kadar gidebiliriz?..

Bugüne kadar ağlayan şehit annelerine…

Yeni şehit anneleri katarak bir ülke kurtarılır mı?..

Kurtarılırsa: 40 yıldır neden başaramadınız?..

Kör zihinler

Kalıcı barıştan yana olan…

Barış Masasının kurulduğu günlerde görüşmelere destek veren…

Ancak son yıllarda o görüşmelerin taraflarından birine (HDP) düşmanca tavır sergileyen arkadaşlar da biliyor ki:

Erdoğan ihtiras yapmasaydı…

“Terörü ben bitirdim…”.

“Kalıcı barışı ben getirdim” bencilliğine kapılmasaydı…

HDP ile kurulan Barış Masası:

Meclis denetiminde olsaydı…

Bugün harika bir noktaya gelecektik…

★

Geçen yıllara yazık…

Yazık ettiniz ey:

Körleşmiş zihinler….

Alkışlıyorum

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmeden sonra dedi ki:

“Kürt sorununun demokratik çözümünün, TBMM çatısı altında çözümünden yana olduğumuzu göstermek istedik. O yüzden sayın Başkan’ı TBMM’de ağırlamak istedik…”.

★

Canlarım…

Pervin Buldan’ın bu tarihi açıklaması çok değerli…

Çünkü…

Bu açıklamada…

Düşmanlaştırılmış bir siyasi partinin:

Meşruiyet talebi var…

★

Çünkü…

Bu açıklamada:

Demokrasimizin kutsal mabedi Parlamento’ya:

Saygı var…

Her sorunun parlamentoda çözülmesi:

Talebi var…

★

Alkışlarım Pervin Buldan için…

İnanan var

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, müzmin ve fanatik Erdoğancı…

Bir TV kanalında konuk oluyor…

Ve…

Konuşma sırası kendisine geldiğinde:

“Kılıçdaroğlu HDP ve PKK’nın adayıdır” deyip…

Canlı yayını terk ediyor…

★

AKP kafası, İslâm’ı itibarsızlaştırdı…

Bu ve benzeri bencil hesapçı kafalar da:

Kamuoyu araştırma sektörünü bitiriyor…

★

Lütfen cevap verin…

Bu arkadaşın sahibi olduğu şirketin anket sonuçlarına inanır mısınız?..

Sizler inanmazsınız…

Ama…

İnanan var…

Utanmaz adam

İktidar yanlısı eski Komünist köşe yazarlarından biri şöyle yazdı:

“Bu seçim yalnızca bir seçim değildir. Çok çok kritik bir dönemeçtir. İktidar kazanırsa mesele yok. Muhalefet kazanırsa Türkiye bölünür.

Çok büyük tatsızlık çıkacak. O zaman yanarsınız oğlum siz…”.

★

He he ya…

Bu kış da Avrupalılar ülkemize akın akın gelecek…

Oteller dolup taşacak…

Kulaklarımızdan döviz fışkıracaktı…

★

Efendim, efendim?..

“Bu adam utanmazın biri” mi dediniz?..

Doğru valla…

