Memduh Bayraktaroğlu
22 Mart 2023

O gece de Kürtlere 6-7 Eylül’ü yaşattılar

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

Bu ülkenin statükodan beslenen:

Siyasetçileri…

Askerleri…

Ve…

Sözde aydınları

İstiklal Marşı:

“Korkma” diye başlayan bir milletti:

“Türk olmayan herkesten kork” diyerek eğittiler…

Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’mızda omuz omuza savaşan:

Türk kökenlilerle Kürt kökenlileri birbirlerine:

Düşman ettiler…

Çünkü…

Tüm iktidarlarını korku üzerine bina ettiler…

Shakespeare, hangi oyunundaydı tam olarak hatırlayamıyorum…

Saray egemenlerinin baskıcı politikalarını eleştirmek için…

Şöyle bir cümle kurduruyordu:

“Onlar, emniyetlerini korkularına saklamışlardı…”

Yıllar yılıdır ülkemizi yöneten iktidarlar…

Ve ille de…

Askeri darbe dönemlerinde generaller…

Kürtleri:

“Öcü” gibi gösterdiler…

Boşnak ve Arnavut Müslümanlar ana dillerini özgürce konuşurlarken (Trakya’da her Arnavut her Boşnak her yerde ana dilleriyle konuşabiliyordu…).

Kürtlere:

Ana dillerini konuşmalarını yasakladılar…

Yaklaşık 24 yıl kadar önce…

Magazin Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği gecede…

“Yılın En İyi Sanatçısı” ödülünü almak için sahneye çıkan Ahmet Kaya:

“Bir sonraki albümümde Kürtçe bir şarkı söyleyeceğim” dedi…

Ve canlarım…

İlkel…

Çağdışı…

Ve…

Statükocu gazeteciler birden:

“Yılın sanatçısı” seçilen Ahmet Kaya’nın üzerine yürüdüler…

Sanatçıya:

Çatal, kaşık ve bıçak fırlatıp attılar…

6-7 Eylül 1955’te:

Rumlara yapılan mezalim…

Ahmet Kaya’nın nezdinde: Kürt yurttaşlarımıza yapıldı…

Ahmet Kaya ülkesini terk etmek zorunda kaldı…

Ve…

Paris’te öldü…

Kabri de tabii ki orada…

Uzlaşırlar mı?

Anlaşılan o ki: HDP yönetimi seçmenlerine daha ilk turda:

Kılıçdaroğlu lehine oy kullanmalarını tavsiye edecek…

Bu durumda neler olacağını…

2019’da yenilenen İBB seçimlerinde gördük…

HDP desteği olmadan 13 bin olan oy farkı…

HDP desteğinde 800 bine fırladı…

Bu seçimlerde de öyle olacak…

Kemal Bey ilk turda büyük oy farkıyla seçilecek…

Ve canlarım:

Millet İttifakı iktidar olursa…

AKP’nin Meclis’i dışlayarak çözmek istediği sorunu…

Milletin meclisinde çözecek…

Barış masasının kurulmasını destekleyenlerdendim…

Doğruydu…

Çünkü…

İspanya ve İngiltere terörü öyle bitirmişlerdi…

Ama…

Her iki ülkede de devreye:

Meclis girmişti…

Başbakanlar:

“Ben yaptım, ben başardım” ihtirasına kapılmamışlardı…

Seçimden sonra parlamentoda…

HDP-Millet İttifakı her konuda değilse bile:

“Kalıcı barış” konusunda mutlaka uzlaşmalılar…

Eminim ki:

MHP ve BBP hariç tüm partiler…

Bu çözüme:

Katkı vereceklerdir…

Başaramadılar

Ey Cumhur İttifakı sözcüleri!..

Ve…

Cumhur İttifakı medyası…

Gelin:
Aklın yolunda buluşalım…

HDP’yi…

Ve haliyle seçmenlerini ötekileştirmeyin…

7 milyon yurttaşımızı “terörist” ilân etmeyin…

“Seçmen” olarak kabul edin…

Bu seçim yarışının…

Demokratik bir ortamda geçmesi için:

Yardımcı olun…

Seçimlerden sonra hangi aday kazanırsa kazansın…

Lütfen ortak paydanız:

Terörü kalıcı olarak bitirecek olan meclis çalışmaları olsun…

Çünkü…

Demokrasimizin de…

Ekonomimizin de en büyük sorunu:

Terörle yaşamak zorunda kalışımızdır…

Fanatik terör severlere sesleniyorum:

7 milyon seçmeni “terörist” ilân ederek nereye kadar gidebiliriz?..

Bugüne kadar ağlayan şehit annelerine…

Yeni şehit anneleri katarak bir ülke kurtarılır mı?..

Kurtarılırsa: 40 yıldır neden başaramadınız?..

Ey Cumhur İttifakı sözcüleri!..

Ve…

Cumhur İttifakı medyası…

Gelin: Aklın yolunda buluşalım…

HDP’yi…

Ve haliyle seçmenlerini ötekileştirmeyin…

7 milyon yurttaşımızı “terörist” ilân etmeyin…

“Seçmen” olarak kabul edin…

Bu seçim yarışının…

Demokratik bir ortamda geçmesi için:

Yardımcı olun…

Seçimlerden sonra hangi aday kazanırsa kazansın…

Lütfen ortak paydanız:

Terörü kalıcı olarak bitirecek olan meclis çalışmaları olsun…

Çünkü…

Demokrasimizin de…

Ekonomimizin de en büyük sorunu:

Terörle yaşamak zorunda kalışımızdır…

Fanatik terör severlere sesleniyorum:

7 milyon seçmeni “terörist” ilân ederek nereye kadar gidebiliriz?..

Bugüne kadar ağlayan şehit annelerine…

Yeni şehit anneleri katarak bir ülke kurtarılır mı?..

Kurtarılırsa:

40 yıldır neden başaramadınız?..

Kör zihinler

Kalıcı barıştan yana olan…

Barış Masasının kurulduğu günlerde görüşmelere destek veren…

Ancak son yıllarda o görüşmelerin taraflarından birine (HDP) düşmanca tavır sergileyen arkadaşlar da biliyor ki:

Erdoğan ihtiras yapmasaydı…

“Terörü ben bitirdim…”.

“Kalıcı barışı ben getirdim” bencilliğine kapılmasaydı…

HDP ile kurulan Barış Masası:

Meclis denetiminde olsaydı…

Bugün harika bir noktaya gelecektik…

Geçen yıllara yazık…

Yazık ettiniz ey:

Körleşmiş zihinler….

Alkışlıyorum

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmeden sonra dedi ki:

Kürt sorununun demokratik çözümünün, TBMM çatısı altında çözümünden yana olduğumuzu göstermek istedik. O yüzden sayın Başkan’ı TBMM’de ağırlamak istedik…”.

Canlarım…

Pervin Buldan’ın bu tarihi açıklaması çok değerli…

Çünkü…

Bu açıklamada…

Düşmanlaştırılmış bir siyasi partinin:

Meşruiyet talebi var…

Çünkü…

Bu açıklamada:

Demokrasimizin kutsal mabedi Parlamento’ya:

Saygı var…

Her sorunun parlamentoda çözülmesi:

Talebi var…

Alkışlarım Pervin Buldan için…

İnanan var

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, müzmin ve fanatik Erdoğancı…

Bir TV kanalında konuk oluyor…

Ve…

Konuşma sırası kendisine geldiğinde:

“Kılıçdaroğlu HDP ve PKK’nın adayıdır” deyip…

Canlı yayını terk ediyor…

AKP kafası, İslâm’ı itibarsızlaştırdı…

Bu ve benzeri bencil hesapçı kafalar da:

Kamuoyu araştırma sektörünü bitiriyor…

Lütfen cevap verin…

Bu arkadaşın sahibi olduğu şirketin anket sonuçlarına inanır mısınız?..

Sizler inanmazsınız…

Ama…

İnanan var…

Utanmaz adam

İktidar yanlısı eski Komünist köşe yazarlarından biri şöyle yazdı:

“Bu seçim yalnızca bir seçim değildir. Çok çok kritik bir dönemeçtir. İktidar kazanırsa mesele yok. Muhalefet kazanırsa Türkiye bölünür.

Çok büyük tatsızlık çıkacak. O zaman yanarsınız oğlum siz…”.

He he ya…

Bu kış da Avrupalılar ülkemize akın akın gelecek

Oteller dolup taşacak…

Kulaklarımızdan döviz fışkıracaktı…

Efendim, efendim?..

“Bu adam utanmazın biri” mi dediniz?..

Doğru valla…

Dünün tweeti

Özlem Kumrular

@Donquijote1974

 

Partilerin diğer partilere laf sokarak reklam yapması midemi bulandırdı artık.

Kendi icraat projelerini anlat, geç işte. Şeridi işgal etme!

Günün sözü

Prof. Dr. Bengi BAŞER

@bengibaser

 

Günaydın,

“Mevkilerini para ile satın alan kimseler, masraflarını geri alma yoluna düşerler.”

Aristoteles

 

Yazarlar
O gece de Kürtlere 6-7 Eylül’ü yaşattılar
Memduh Bayraktaroğlu