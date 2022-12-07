O çocuklar tarikatların elinden kurtarılmalı!

İğrençliğin başlangıcı 2015 yılına uzanıyordu…

İstanbul’da bir belediyede teknik eleman olarak görev yapan Rafet Ermiş adındaki herif-i naşerif, ülkenin diğer ucunda, Sinop’un Gerze ilçesinde İslamcı “Gençlik İlim ve Hikmet Derneği” ni (GİHDER) kurmuş, bu dernek eliyle de bir Kur’an kursu başlatmıştı… Derneğin başkanı Ermiş, bu kurslara büyük önem veriyor, küçük çocukların dini eğitimiyle bizzat ilgileniyordu… Çocuklarla o denli yakından ilgileniyordu ki, sonunda 7 yaşlarında 4 erkek çocuğa tecavüz suçlamasıyla önce gözaltına alındı, ardından tutuklandı ve Sinop Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başlandı!..

Tecavüz silsilesi çocukların önce aralarında konuşmaları sonra da ailelerine her şeyi anlatmalarıyla ortaya çıkmıştı. Örneğin o tarihte 7 yaşında olan A.B.T adlı çocuk, uğradığı tecavüzü şöyle anlatmıştı:

-Beni “Peygamberin bir günü” adlı kitabını birlikte okumak üzere odasına çağırdı. Kapıyı arkadan kilitledi. Masa üzerine kitabı koyarak okumamı istedi ve kucağına oturttu. Pantolonumu aşağı indirdi, sonra kendi kemerini açtı. Benimle birlikte ileri geri sallanarak cinsel organını bana temas ettirdi. Bu arada canım çok yandı ama korkudan bir şey yapamadım. Bu sırada kardeşim kapıyı açmaya çalışınca benim pantolonumu yukarı doğru çekerek, kucağından indirip kapıyı açtı…

Küçük çocuk kardeşini kapıda görünce ağlayarak ona doğru koştu ve pislik herifin daha fazla canını yakmasından kurtuldu..

–Ancak sırada başka küçük erkek çocukları vardı!..

Valiye Osmanlı tuğrası!..

Mahkeme çok da uzun sürmedi; deliller o kadar açık, çocukların ve ailelerin ifadeleri o denli yalın ve birbirini doğrular nitelikteydi ki, bu şeref yoksununun avukatının, ağlamaklı “mağduriyet savunması” dahi durumu kurtarmaya yetmedi.

–Tecavüzcü, 24 yıl ağır hapse mahkum oldu!..

2016 yılının başında alınan bu karar Yargıtay’a temyize gitti ve 1.5 yıl sonra Yargıtay 14. Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı oybirliği ile onadı…

Rafet Ermiş adlı sapığın 2015 yılında olaylar aleyhine gelişirken yani tutuklanmadan bir ay önce Sinop Valisi’ne dernek başkanı sıfatıyla bir Osmanlı tuğrası hediye ettiği, o esnada çekilen fotoğrafların da valilik internet sitesinde yer aldığı belirlendi. Kısa bir süre sonra tutuklanınca o fotoğraflar da siteden kaldırıldı…

–Osmanlı tuğrası sapığı kurtarmaya yetmemişti!..

Neden böyle oluyor, niçin bu tür derneklerden, vakıflardan, Kur’an kurslarından böylesine sapık ruhlu, küçük çocuklara tecavüz edebilecek denli haysiyetini yitirmiş herifler çıkabiliyordu peki?..

–Onu da bir başka sapıklık öyküsünün başrol oyuncusundan dinleyelim!..

“Tahrik oldum!”

İstanbul Pendik’te, bir minibüste şort giyen kadını yumrukla darp eden saldırgan Ercan Kızılateş, polise verdiği ifadesinde nasıl tahrik olduğunu şöyle anlattı:

–Kadınların böyle giyinmesi insanın nefsini tahrik ediyor!..

Saldırgan bir de şahsına hakaret ettiği gerekçesiyle yumrukladığı, darp ettiği kadından şikayetçi de oldu, iyi mi?..

Bu tür vakalar artık sıradan, her gün karşılaştığımız olaylar dizisine dönüştü… Küçücük kız, erkek çocuklarından gencecik kadınlara uzanan, sonu büyük vahşet ve trajedilere kadar ulaşan bir toplumsal gerilim, korku filmidir yaşadıklarımız…

Kurbanlarını ölüme, psikolojik şoka bazen de hapishane köşelerine sürükleyen bir korku filmi!..

Hiç sona ermeyen, sürekli tekrarlanan, toplumu derin endişelere sürükleyen bir korku filmi!..

–Biraz vicdanı, biraz onuru olan herkesi utanç içinde bırakan, lanet ettiren bir korku filmi, ne yazık!

Dün kaleme aldığım “Tarikat karanlığında henüz 6 yaşında…” başlıklı yazımla ilgili olarak çok sayıda mesaj aldım. Bunun üzerine arşivimden yıllar önce yazdığım yukarıdaki yazımı çıkardım. Arada yıllar var ancak tarikat-cemaat karanlığında değişen hiçbir şey yok! Tam aksine; giderek daha koyulaşan, devlet içinde yuvalanan, güçlenen bir karanlıktan söz edebiliriz.

Bu durum önlenmedikçe, yobaz kafaya geçit verildikçe dün ve bugün anlattığım iğrençliklerle sürekli karşılaşacağımız kesin, ne yazık ki!

Yılmaz’ın sorduğu sorunun yanıtını ben de çok merak ediyorum

Değerli arkadaşım Yılmaz Özdil birkaç gündür büyük bir linçle karşı karşıya…

Peki neden? Onun kaleminden okuyalım:

-CHP’nin vizyon toplantısında Kılıçdaroğlu’nun eşi, uyukladı. Televizyonlardan naklen yayınlandığı için ekrana yansıdı. Sadece ben değil herkes gördü. Benim de duygularımı yansıtan fotoğrafı twitter’dan paylaştım. Altına da “heyecan verici bir toplantı oldu” dedim.

Bir anda ortalık karıştı. İnanılmaz ve de saçma sapan hakaretler, küfürler birbirini izledi. Hayatının önemli bölümü iktidar çevrelerinin sürekli şikayet ve suç duyuruları nedeniyle adliye koridorlarında geçen Özdil, AKP’li olmakla bile itham edildi!

Yılmaz, dün “Namert gazeteci” başlığı altında tam sayfalık yazısında, bu mesajları okuyucuyla paylaştı. Bu arada trol artıklarının olaya dahil olduğu da Haluk Bilginer sayesinde ortaya çıktı. Onun adını kullanarak yapılan paylaşımı şöyle reddetti Bilginer:

–Benim adımı ve fotoğrafımı kullanarak yapılan saçma sapan açıklamanın tek kelimesi bile bana ait değildir. Muhataplarıyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır!

Yılmaz’ın yazısını hem büyük bir üzüntüyle hem de acı bir gülümsemeyle okudum. Yazının sonunda sorduğu soruyu ise ben de çok merak ettim:

–O görüntü CHP televizyonunda göz göre göre neden ekrana getirildi?