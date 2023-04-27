O an başına gelenleri biliyoruz…

Kendime ait Youtube kanalımda yaptığım analizlerin neredeyse hiçbirini:

KORKUSUZ’daki köşemde yapmıyorum…

Çünkü…

Bazı analizlerimin riskli olduğunu:

Ben de biliyorum…

O nedenle…

Youtube kanalımdaki analizlerimden dolayı (Son bir haftada 10 ayrı suçlamadan daha ifade verdim) 25’in üzerindeki videom dava konusu olurken…

KORKUSUZ’daki yazılarımdan dolayı sadece iki kere yargılandım:

★

Birisi…

Necip fazıl Kısakürek’in şiirlerinden birinin “Kışkırtıcı, toplumu birbirine düşmanlaştırıcı” olduğuna yönelik görüşüm nedeniyle…

Oğlu tarafından edilen şikâyetle ilgili yargılanmaydı…

Ki:

Beraat ettim…

★

Diğeri ise…

Youtube kanalımda:

“Erdoğan yargılanacak ve mahkûm olacak” dediğim için yargılandığım davayı:

Bu köşede de paylaştığım içindi…

O dava ise halen sürüyor…

Son duruşmada Yargıç:

Eylül’e gün verdi…

★

Bu girişi neden mi yaptım?..

Söyleyeyim…

★

Canlarım:

Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili analizlerimi KORKUSUZ’da değil…

Kişisel videolarımda yapıyorum…

Bunlardan biri…

3 ay kadar önce Erdoğan’ın yakın çevresine yaptığım bir uyarıydı…

Yakın çevre uyarımı dinlemedi…

★

Konuşmamda:

İktidarda olduğu sürece…

Erdoğan’dan çıkarı olanların:

Onu:

Ölüme koşturduklarını söylemiş:

“Erdoğan’ın sağlık durumu bu stresi ve bu seçim öncesi çalışmalarını kaldıramaz” demiştim…

★

Erdoğan’a bencil hesapları için değil…

Samimiyetle destek veren pek çok izleyicim:

“Ama kaldırıyor ya işte” diyerek itiraz etmişlerdi…

★

Ben de onlara yine videolarımdan birinde:

“Kaldırıyor ama doping gücündeki takviyelerle” diye cevap vermiştim…

★

Öncelikle “geçmiş olsun” dedikten sonra…

Bir kez daha uyarayım…

★

Efendiler!..

Geçen gece neler yaşandığını bilmediğimizi zannetmeyin…

Programı yöneten Hasan Öztürk, Erdoğan’ın başına geleni gördüğünde…

Öyle bir bakıyor ki Cumhurbaşkanı’na…

Ve o anda soru soran gazetecilerden biri:

“Eyvah eyvah eyvah!” diye fısıldıyor:

Öztürk:

“Kısa bir reklam” diyor…

★

O an…

Erdoğan’ın başına gelenleri:

Biliyoruz…

★

Ancak…

Olanları yazmayı:

Doğru bulmuyorum…

Ama…

★

Lütfen not edin:

Erdoğan bu tempoyla…

Seçime bile çıkamayabilir…

Seçimlerden sonrası için aklıma geleni ise:

Söylemek istemiyorum…

Ama…

★

Lütfen beni anlayın…

Kim olursa olsun…

Kişisel hırslar ve çıkarlar uğruna…

Bir cumhurbaşkanının:

Göz göre göre ölüme götürülmesini:

Doğru bulmuyorum…

Umarım

Haber dün gündüz, SÖZCÜ Web’de yayınlandı:

“Canlı yayında rahatsızlanan ve midesini üşüttüğünü açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm programlarını iptal etti.”

★

Doğru bir karar…

Ama…

Umarım:

Geç kalınmamıştır…

Perişan olur

Erdoğan halen ve her şeye rağmen çok sevilen bir politikacı…

Ama…

İnsanın fıtratı:

Güçlüden…

Ve…

Uzun zaman yararlanabileceği kişiden yanadır…

★

Bu Erdoğan…

3. Dönem için seçilse bile (Ki mümkün değil):

Sonunu getiremez…

★

O nedenle…

Kamuoyu daha şimdiden…

Erdoğan seçilirse…

Yardımcılığına:

Kimi…

Ya da:

Kimleri atayacağını açıklamalı…

★

Aksi halde…

Bu Erdoğan…

Bu sağlık yapısıyla:

Seçimlerde perişan olur…

Sıfır İhtİmal

Halkın AFAD’a bağışladığı yardım kolileri:

Deprem bölgesi Osmaniye’den…

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin karşısına rakip olarak konulan…

Aile Bakanı Derya Yanık’ın:

Seçim otobüsünden çıktı…

★

Haberin kaynağı:

Bilgi teknikeri Tamer Uyguner…

★

Haberi doğrulattım mı?..

Hayır…

Çünkü…

Fotoğraf olsaydı şüphelenebilirdim…

Ama…

★

Video görüntüleriydi…

Ve…

Montaj olabilme ihtimali sıfırdı…

Ehil kadroları seçelim

Büyük iktisat dehası John Maynard Keynes şöyle demişti:

“İnsanoğlunun temel sorunu, üç değişkeni bir araya getirememektir: Ekonomik verimlilik, sosyal adalet ve bireysel özgürlük…”.

★

Sanki…

Son 70 yılın Türkiye’sini anlatmış…

★

Şairin dediğinden mülhem:

At bulsak nal yok…

Nal bulduğumuzda ise atı bulamıyoruz…

★

Ekonomik verimliliği tam yakalamak üzereyken bir bakıyoruz:

Ne bireysel özgürlük kalmış…

Ne sosyal adalet…

★

Bireysel özgürlüğü bulduğumuzdaysa:

Ekonomik verimlilikten uzaklaşıyoruz…

★

Sosyal adaleti gerçekleştirecek politikalara yöneldiğimizde ise bu defa:

Ekonomik büyüme yavaşlıyor…

Peki ne olacak?..

Bu durum daha ne kadar sürecek?..

★

Umarım artık bu üçünü…

Aynı anda başarabileceğiz…

Yeter ki:

Hırsızlığın önüne geçelim…

Hukukun üstünlüğü ilkesiyle birlikte…

Bağımsız yargımızı oluşturacak olan Kuvvetler Ayrılığı prensibine yeniden:

Dönüş yapalım…

★

Bunları başarabilmemiz için ise elbette:

Ehil kadroları seçelim…

Sıra sende

Cüneyt Özdemir’e göre:

“Tarafsız” bütün anketlerde…

Erdoğan daha ilk turda kazanıyor…

★

Peki…

Kim bu “tarafsız(!)” anket şirketleri?..

★

Cüneyt isim vermiyor…

Daha doğusu:

Algı operasyonu yaptığı için:

İsim veremiyor…

Ama…

★

Yıllardır:

“Erdoğan’a en yakın araştırma şirketlerinden biri” olarak bilinen ORC Araştırma Şirketi Genel Müdürü Mehmet Pösteki:

Özdemir’in bu operasyonel gazeteciliğine…

Gerçekten saygın kamuoyu araştırma şirketlerinin anket sonuçlarıyla cevap verdi…

Tabloyu görüyorsunuz…

★

Ahhh Cüneyt ahhh…

Bu operasyonel gazetecilik kimleri çöplüğe süpürdü biliyorsun…

Şimdi belli ki:

Sıra sende…

Günün haberi

serdar akinan

@serdarakinan

Siyasette BİR gün çok uzundur.

Memleket Partisi’nde ilçe başkanları istifa ediyor.

Zonguldak’ta toplam 400 üyeye sahip olan Memleket Partisi’nde 360 üye istifa etti.

Sandığa kaç gün var?

Bence yol epey mayınlı ama nihayetinde çok zorlu ve hayırlı bir tablo olacağına inancım tam.

Dünün tweeti

Aylin Seckin Georges

@AylinSeckin2

Diyarbakır ve çevre illerdeki gözaltıların zamanlaması manidar. Sanatçı, avukat, gazeteci yüzlerce vatandaş götürülürken; soyguncu, mafyatik düzenin parçaları pamuklarda sarılı…