Nureddin Nebati’den KKM açıklaması

Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati, “Ülkemizde enflasyonu tetikleyen aşırı kur hareketleri ile mücadelemizde vatandaşlarımızla birlik olmamızı sağlayan en önemli enstrümanlardan biri olan Kur Korumalı TL Mevduat (KKM) hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum” dedi.

Bakan Nebati, Twitter’daki hesabından Kur Korumalı TL Mevduat hesabına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, Kur Korumalı TL Mevduat hesabının ekonomiye çok önemli katkı sağlayan bir enstrüman olduğunu belirterek, “Kur Korumalı TL Mevduat hesabı, milletimizin tasarruflarını döviz yerine Türk Lirasına yatırmasını teşvik eden, bu sayede ekonomimize çok önemli katkı sağlayan bir enstrümandır. Tasarruf sahiplerinin 3te 1i döviz yerine bu faydalı yatırım aracını tercih ediyor. Böylece hem ekonomik büyümemize katkı sağlıyor hem tasarruf ediyor hem de döviz kurlarında manipülasyon yapmak isteyen kötü niyetli güçlerin yoluna taş koyuyor. Ülkemizde enflasyonu tetikleyen aşırı kur hareketleri ile mücadelemizde vatandaşlarımızla birlik olmamızı sağlayan en önemli enstrümanlardan biri olan Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)