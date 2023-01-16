Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim üyeleri alıyor

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine Öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Başvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

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