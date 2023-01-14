Nuh Naci Yazgan Üniversitesi MYO Öğretim Görevlisi alıyor

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi MYO tarafından yayınlanan ilana göre Nuh Naci Yazgan Üniversitesi MYO’ya öğretim görevlisi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlileri alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi 27/01/2023

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