Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ne araştırma görevlisi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca araştırma görevlileri alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 08/12/2022

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