Normalleşme kime hizmet ediyor?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Başbakanı Lapid arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Açıklamada, karşılıklı büyükelçiliklerinin atanacağı ve ilişkilerin normalleşeceği ifade edildi.

Hemen ardından ilk kutlama ABD Ankara Büyükelçiliği’nden geldi. “ABD Ankara Büyükelçiliği olarak Türkiye ve İsrail’in, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında karşılıklı olarak büyükelçi atayacağına ilişkin haberleri memnuniyetle karşılıyoruz.” ( 20 yılda hiç bozuldu mu ki dediğinizi duyuyorum!)

Türkiye’nin İsrail ile “normalleşme”sinin Ortadoğu’daki adı İbrahim Anlaşmalarıdır. ABD’nin başarı ile yürüttüğü bir çalışmadır. Artık biz de normalleştik!

Kamuoyuna eğer İsrail ile ilişkilerimizi tam olarak sürdürürsek” Filistinli kardeşlerimize yardım etmemize izin vereceği” söylemi yayılarak normalleşmenin normalleşmesi sağlanacaktır…

Hangi Filistinlilere yardım edilecektir? Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak tanıyan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın bahsettiği Filistin’deki kardeşlerimize mi yardım edilecektir! Uyanalım Filistin diye bir devlet ne yazık ki yoktur. Her şey ABD’nin istediği gibi yürüyor.

Ha bu arada Suudi Arabistan’da “normalleşme” karşıtları zindanı boyluyor!

Diğer yandan Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi; AKP’nin, Cumhuriyet’in dış politikasına geri döndüğü anlamına gelmez.

Televizyonlarda bunu dillendirenler Atatürk’ün dış politikasının emperyalizm ile mücadele olduğunu ya bilmiyorlar ya da bilerek yalan söylüyorlar! Atatürk’ün dış politikası Suriye’nin muhaliflerini desteklemez…

Suriye’de sona geliniyor.

Suriye’deki muhalefetin arkasında ABD var. Türkiye de var.

Dış İşleri Bakanı Çavuşoğlu Salı günü “Rejim ve muhalefetin uzlaşması gerekiyor.” demişti. Devamında “Muhalefet Türkiye’ye güveniyor. Muhalefeti asla yolda bırakmadık. Ancak suriyede kalıcı istikrar ve barış için uzlaşma şart olduğu her zaman söyledik.”

Siz Suriye’nin yerinde olsanız ne yapardınız. Rejimi yıkmak isteyenler, muhalefet adı altında ABD ve komşularınızın korumasında olacak size uzlaşın diyecekler, ne yapardınız?

Ekranlardaki uzmanlar(!) sonbaharda Türkiye’nin askeri harekât yapacağını söylüyor!

Anlaşılan Esad’a ülkeyi terk etmesi için bir süre verilmiş ve bugünün şartlarına göre ülkeyi terk etmeyeceği kesin gözüküyor.

Süre dolunca da Suriye muhalifleri ve Suriye muhaliflerini destekleyen devletler Suriye’ye son darbeyi indirmek için operasyon yapacaktır.

Esad Suriye’yi terk ederse de zaten hazır olan parçalanma anayasası hemen devreye girecektir.

Peki, yaklaşan 2023 seçimleri sürecinde iktidara bir faydası olur mu?

Hiç sanmam…