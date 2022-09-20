Normal bir cinsel ilişki süresi ne kadar olmalıdır? 

Cinsel ilişki sıklığında çoğunluğun ortalaması normal kabul edilmekle birlikte tek doğru yoktur ve her çiftin cinsel ilişki sıklığı kendi özel koşullarına göre farklılıklar gösterir

Haftada bir kez seks yapmak yetmez mi?

SORU:

34 yaşında evli bir erkeğim. Eskiden beri cinselliği bir ihtiyaç olarak gör­medim, bana göre haftada bir defa olsa yeterli ama eşim ‘beni ihmal ediyorsun. Daha sık birlikte olmalıyız’’ diyor. Bu işin ortalaması nedir? G.E./ Samsun

CEVAP:

Çiftlerde ilişki sıklığında bir norm oluşturmak, bunun fazlası ya da eksiğini bir sorun olarak görmek doğru bir yaklaşım değildir. Cinsel iliş­ki sıklığı çiftin yaşı, genel sağlık durumu, evlilik süresi, cinselliğe ilgileri ve yeniliklere ne kadar açık olduklarına göre değişir. Genellikle orta yaşlı bir çiftte ortalama haftada 2-3 defadır ama bu çok değişebilir, yaş ilerledikçe azalma­sı beklenir. Cinsel ilişki sıklığıyla ilgili sorunlar genellikle eşlerin beklentilerinin faklı olması durumunda yaşanır. Böyle durumlarda aradaki uyumsuzluğun nedenini anlamak ve ona göre çözüm üretmek gerekebilir. Cinsel yaşam çifte özel bir durum olduğu için başkalarıyla kıyaslamamalı, eşler karşılıklı konuşarak daha iyi bir cinsellik yaşama konusunda birbirine yardımcı olmalıdır. Eşinizin duygusal ve fiziksel yakınlığa sizden daha fazla ihtiyacı olduğu düşünülebilir, bunun neden olduğu uyum sorununu çözmek için birlikte bir uzmandan profesyonel destek alabilirsiniz.

Bipolar bir eşle cinsel yaşam nasıl olur?

SORU:

2 yıldır evliyim, eşime bipolar depresyon teşhisi kondu. Eşim bazen haftalarca hiç­bir şey yapmak istemiyor bazen de sürek­li seks yapmak istiyor. Eşimin bu hastalığı düzelir mi, bizim de herkes gibi normal bir cinsel hayatımız olur mu? E.D./ İzmir

CEVAP:

Bipolar bozukluk diğer bir adıyla manik-dep­resif bozukluk kişinin ruh hali, enerjisi, konsantrasyonu ve günlük yapılan aktivite­lerini yerine getirme becerisini etkileyen bir psikolojik-psikiyatrik bir rahatsızlıktır. Bipolar bozukluk, kişinin bir anda kendini çok iyi hissederken, bir süre sonra içine kapanık bir hale gelmesine neden olabilir. Bu rahatsızlık en yüksek seviyedeyken kişi hiperaktif bir ruh haline bürünür, kendini çok mutlu, cinsel enerjisi yüksek hisseder. Depresyon haline geçtiğinde ise dış dünyaya kendini kapatabilir, cinselliğe ilgisi tümüyle bitebilir hatta intihar eğilimi gösterebilir. Böyle bir rahatsızlığı olan bir eşle yaşamak, onun duygu durumunu takip ederek ona göre kendini ayarlamaya çalışmak oldukça zordur. Bu sorun psikiyat­rist takibi gerektiren, düzenli ilaç kullanımı durumunda tedavi edilebilir bir hastalıktır. Ruh durumu dengelendiğinde cinsel davranış­lar da dengelenerek daha yönetilebilir bir hale gelecektir.

Cinsel isteksizliğimin sebebi sizce eşim mi?

SORU:

5 yıldır evli bir erkeğim. Ne zaman cin­sellik yaşanacağına, nasıl yapılacağına eşim karar veriyor, zaten çoğu zaman isteksiz oluyor. Evliliğin ilk birkaç ayın­dan sonra cinsel isteğim çok azaldı. Bu durum cinsel isteksizlik sebebi olur mu, nasıl düzelir? U.D./ Kayseri

CEVAP:

Cinsel istek çocukluktan itibaren cinsellikle ilgili duygu, düşünce ve davranışların erotik bir senaryoyla bütünleşmesiyle oluşur. Olumlu duygular hissettiren deneyimler cinsel isteği artırırken, negatif duygular hissettiren dene­yimler cinsel isteğin azalmasına neden olur. İnsanlar nasıl ki damak tadına uyan yiyecekleri özlerse cinsellikte de cinsel fantezilerinde ki cinselliği özler, bunu yaşayabilirse cinsel isteği artar, yaşayamazsa azalır. Bu nedenle cinsel isteksizliğin sebebi istenilen cinselliği yaşayamamaktır. Sizin durumunuzda cinsel tercihlerin tümüyle eşinizin kontrolünde olması ve onun istediği şekilde seks yapmanın cinsel isteksizliğe neden olduğu anlaşılıyor. Cinsel isteksizlik cinsel terapi ile çözülebilir bir sorundur eşinizle birlikte bir uzmandan destek almanız uygun olur.