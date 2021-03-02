Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Nişantaşı Üniversitesi bünyesinde görev almak üzere 251 öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Nişantaşı Üniversitesine; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” ve Nişantaşı Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak ilanda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacak.

Başvuru süreci Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular, Nişantaşı Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, şahsen veya posta ile yapılmaktadır.(Posta ile yapılan başvuruların teslimi son başvuru tarihinden sonra ise kabul edilmeyecektir.)

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