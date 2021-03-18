Nişantaşı Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak
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Nişantaşı Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan duyuruya göre üniversite bünyesinde farklı alanlara öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Nişantaşı Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Başvurular 31 Mart tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılmaktadır.

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Nişantaşı Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak
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