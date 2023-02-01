Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel alıyor

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Nişantaşı Üniversitesi’ne akademik personel alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Nişantaşı Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ilandaki “Aranan Nitelikler” başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanları alınacak.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adrese yapılacaktır.

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