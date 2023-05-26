Nişanlı çift, nikaha 1 gün kala kazada hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada Kardelen Coşkuntuna (22) ile Burhan Çetin (24), hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Nişanlı olan Coşkuntuna ve Çetinin nikah için yarına gün aldıkları belirlendi.

Kaza, saat 03.30 sıralarında TEM otoyolunun Saray ilçesi gişeler mevkisinde meydana geldi. Nurettin Akgülün kullandığı 34 GN 1731 plakalı otomobil, yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen yolda karşı yönden gelen Tuncay Ekici yönetimindeki otomobil parçası yüklü 34 GEV 397 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, otomobil ikiye bölündü. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobildeki Kardelen Coşkuntuna ile nişanlısı Burhan Çetinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücüler Nurettin Akgül ile Tuncay Ekici, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Nişanlı çiftin cenazeleri, Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kardelen Coşkuntuna ile Burhan Çetinin, yarın saat 13.00te Kırklareli Atatürk Kültür Merkezinde nikah töreni olduğu öğrenildi. İstanbul’dan alışveriş yaptıktan sonra Kırklareliye giden Coşkuntuna ve Çetinin ikiye bölünen otomobilde nikah kıyafetleri olduğu görüldü.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)