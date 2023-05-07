Nisanda emekli olanların ikramiye tarihi belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), nisanda gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan, aylık başlangıç tarihi 30 Nisan’dan önce olanların bayram ikramiye lerinin 9 Mayıs’ta ödeneceğini duyurdu.

SGK’den yapılan yazılı açıklamada, Kurumun 5510 sayılı kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödediği belirtilerek şunlar kaydedildi.