Nisa bebeğin ölümünde ihmal iddiası

Annesi tarafından terk edilen ve Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz’ın süt annesi olduğu Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti. Nisa bebeğin ölümü ile ilgili ihmal iddiasıyla Çocuk Bakımevinde görevli bakıcı D.Y.’nin ifadesine başvuruldu.

Pendik’te terk edilmiş bir bebek vakasında giden Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz’ın 3 aylık bebeğe sütannelik yapması Türkiye’nin gündemine oturdu. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne verilen bebek, bakımevine yerleştirildi. Ancak dün rahatsızlanan Nisa bebek, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı. Minik Nisa, yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Polis ekipleri Nisan bebeğin ölümü ile ilgini inceleme başlattı. Nisa bebeğin boğazına kaçan bir cisim nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi. Bunun üzerine Çocuk Bakımevi’nde görevli bakıcı hakkında “ihmal” iddiasıyla inceleme başlatıldı. Bakıcı D.Y’nin ifadesine başvurulduğu öğrenildi. (İHA)