Nijerya’da 4 Katolik rahibe kaçırıldı
Haberler Dünya

Nijerya’da 4 Katolik rahibe kaçırıldı

Nijerya’nın İmo eyaletinde 4 rahibenin silahlı kişilerce kaçırıldığı bildirildi.

İmo eyaletinde bulunan Sisters of Jesus Katolik Kilisesi Genel Sekreteri Zita Ihedoro, Rivers eyaletine giden rahibelerin dönüşte kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradıklarını belirtti.

Saldırıda 4 Katolik rahibenin kaçırıldığını kaydeden Ihedoro, “Hızlı ve güvenli salıverilmeleri için dua istiyoruz.” ifadesini kullandı. Nijerya’da adam kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için bu tür kaçırma vakalarına sıkça rastlanıyor. Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı. (AA)

Dünya
Bunlarda ilginizi çekebilir
Ukrayna’dan gönderilen ilk tahıl gemisi Cibuti’de

Ukrayna’dan gönderilen ilk tahıl gemisi Cibuti’de

Yunanistan’da 4.3 büyüklüğünde deprem

Yunanistan’da 4.3 büyüklüğünde deprem

Hindistan’ın ‘ikiz kule’si patlayıcıyla yıkıldı

Hindistan’ın ‘ikiz kule’si patlayıcıyla yıkıldı

Nijerya’da 4 Katolik rahibe kaçırıldı
Dünya