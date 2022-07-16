Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Haberler Gündem

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiRektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Öğretim Üyesi alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

İLAN BİTİŞ TARİHİ : 01/08/2022

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Meral Akşener, ANKAPARK enkazını gezdi: Vatandaşın ütüldüğünü gördük

Meral Akşener, ANKAPARK enkazını gezdi: Vatandaşın ütüldüğünü gördük

Çarşaf giyerek takip ettiği kuzeni ve eşine ‘yasak aşk’ kurşunu

Çarşaf giyerek takip ettiği kuzeni ve eşine ‘yasak aşk’ kurşunu

Otomobil baraj gölüne devrildi: Astsubay ve arkadaşı öldü

Otomobil baraj gölüne devrildi: Astsubay ve arkadaşı öldü

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Gündem