Nevşehir’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 33 şüpheli adliyede

Nevşehir’de düzenlenen “Kökünü Kurutma Operasyonu-2” kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 70 zanlıdan 33’ü adliyeye sevk edildi.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan 70 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 37’si emniyetten serbest bırakıldı, 33’ü sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye götürüldü.

Nevşehir’de 3 Ocak’ta 76 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 70 şüpheli yakalanmış, adreslerdeki aramada 786,79 gram esrar, 215,11 gram sentetik uyuşturucu, 30,77 gram kokain, 2 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, çok sayıda fişek, 2 pala, hassas terazi ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 sikke ele geçirilmişti. (AA)