Nevşehir’de mutasyonlu virüs tespit edildi
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Nevşehir’de mutasyonlu virüs tespit edildi

Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Abuşağı Köyü, mutasyona uğrayan korona virüslü kişinin tespit edilmesi nedeniyle karantina altına alındı.

Gülşehir Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Abuşağı köyünde mutasyonlu korona virüs taşıyıcısı olan kişilerin yapılan testlerle belirlendiği, köyün 14 gün süreyle karantina altına alındığı açıklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “ İlçemize bağlı Abuuşağı köyünde Kovid-19 vakalarının yeni varyantına ilişkin pozitif vaka çıkması üzerine hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen köyümüz 03 Şubat 2021 tarih ve 2021/2 sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 03 Şubat 2021 Çarşamba gününden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.   (İHA)

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