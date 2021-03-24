Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Haberler Gündem

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 11 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kripto para açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kripto para açıklaması

ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme

ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme

Evlenmek istediği kızı vermediler… Kızın dedesini de kendisini de vurdu

Evlenmek istediği kızı vermediler… Kızın dedesini de kendisini de vurdu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Gündem