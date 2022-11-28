Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre öğretim üyesi alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacaktır.

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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