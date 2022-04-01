Netflix’e o sahneler için uyarı geldi: Azaltın!

Türkiye’de milyonlarca abonesi bulunan Netflix, dizi ve filmlerindeki sigara sahneleri yüzünden eleştirilirken, ABD’den Demokrat Partili senatörler şirkete bir mektup yazarak halk sağlığını tehdit etmekle suçladı.

Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada milyonlarca abonesi bulunan ABD merkezli medya hizmet sağlayıcı ve yapım şirketi Netflix eleştiri oklarının hedefinde.

ABD’de Demokrat Parti’den senatörler Ed Markey, Chris Van Hollen ve Richard Blumenthal, Netflix’e bir mektup yazarak, içeriklerinde yer alan sigaralı sahnelerin azaltılmasını istedi.

Demokrat Partili senatörler, “Şirketinizi bu görüntüleri sınırlamak ve gençlerin bu zararlı tüketime özenmesini engellemek için daha ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz” diye yazdı.

EN ÇOK SİGARA SAHNESİ GEÇEN DİZİ…

Senatörler, kar amacı gütmeyen halk sağlığı grubu olan Truth Initiative’in bir raporuna atıfta bulunarak, Netflix’in gençlere yönelik şovlarda son dört yılda diğer tüm kanallardan daha fazla sigara kullanıldığını vurguladı. Rapora göre, iki Netflix dizisi, “The Queen’s Gambit” ve “The Umbrella Academy”, 2020 sezonunda içeriğinde sigara ve tütün ürünleri yer alan 200’den fazla sahne yayınladı.

Bunun üzerine senatörler harekete geçti ve Netflix’e uyarıda bulundu.

Konuyla ilgili Netflix cephesinden bir açıklama yapılmadı.

2019 yılında Netflix, benzer tepkiler ile karşılaşmış, sigara sahnelerini azaltma ve daha genç izleyicilere yönelik şovlarda tamamen bitirme sözü vermişti.

Senatörler ise bu sözü yeterli bulmadı ve şirketten bu politikayı nasıl uyguladıkları hakkında 21 Nisan’a kadar ayrıntı vermelerini istedi.