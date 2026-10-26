İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olası bankacılık yaptırımlarına karşı kripto para ve blockchain kullanımını değerlendiren bir plan hazırlanmasını istedi. Öneriye karşı çıkan İsrail Merkez Bankası, kripto paraların çözüm sunamayacağını belirterek ticaret ortaklarıyla ilişkilerin korunması çağrısı yaptı.

İsrail yönetimi, uluslararası yaptırımların bankacılık sektörünü de hedef alması ihtimaline karşı alternatif finansal yöntemleri gündemine aldı. Başbakan Binyamin Netanyahu, 23 Ekim’de Channel 10’a verdiği röportajda, olası kısıtlamalara karşı hazırlık yapılması gerektiğini belirterek kripto paraları değerlendirilen seçenekler arasında gösterdi.

BLOCKCHAİN İÇİN HAZIRLIK TALİMATI

Netanyahu, blockchain teknolojisinin yaptırımlar karşısında alternatif oluşturup oluşturamayacağı sorusuna olumlu yanıt verdi. Bu konuda bir plan hazırlanmasını istediğini belirten Netanyahu, bankacılık işlemlerini hedef alabilecek kısıtlamalara karşı farklı finansal kanalların değerlendirildiğini ifade etti.

Ancak hazırlığın kapsamına ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı. Hangi dijital varlıkların kullanılacağı, çalışmayı hangi kurumun yürüteceği ve olası sistemin ne zaman devreye alınabileceği henüz bilinmiyor. Açıklama, uygulamaya geçmiş bir sistemden ziyade alternatif finansal yöntemlere yönelik hazırlık yapıldığını gösteriyor.

İSRAİL MERKEZ BANKASI’NDAN İTİRAZ

İsrail Merkez Bankası, Netanyahu’nun önerisine karşı çıkarak kripto paraların yaptırımları aşmak için çözüm sunamayacağını bildirdi. Banka, İsrail ekonomisi açısından önceliğin başlıca ticaret ortaklarıyla ilişkileri korumak ve olası yaptırımları önlemek olması gerektiğini vurguladı.