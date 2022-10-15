Neşet Ertaş davası yeniden görülecek

Yargıtay 7. Ceza Dairesi, ünlü halk ozanı Neşet Ertaş ‘a ait eserlerin, yerel bir televizyon kanalında izinsiz çalınması nedeniyle açılan davanın düşmesine karar veren yerel mahkeme kararını usulden bozdu.

Neşet Ertaş ‘a ait ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliğinin (MESAM) hak sahibi olduğu “Evvelim Sen Oldun” ve “Kendim Ettim Kendim Buldum” isimli eserlerin bir televizyon kanalının yayın akışında izinsiz olarak umuma iletildiği iddiasıyla kamu davası açıldı.

Uşak Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa muhalefetten yargılanan sanıklar hakkındaki davanın düşürülmesine karar verildi.

Yerel mahkeme kararının temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 7. Ceza Dairesine geldi. Daire, eksik kovuşturma ile düşme kararı verildiğine hükmederek, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Dairenin kararında, eserlerle ilgili MESAM vekilinin sunduğu belgeler ile hak sahipliği belgelerinin değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.