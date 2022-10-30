Neredesin ey vicdan!..

Az sonra okuyacaklarınızı…

Eski bakanlarımızdan (Sanayi Bakanı, 2 defa Çalışma Bakanı, Milli Eğitim Bakanı); Türkiye’nin yaşayan yakın tarihi ve vicdanı Ali Naili Erdem’den dinledim…

Yıl 1965…

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İnönü Hükümeti Meclis’te:

AP ve YTP milletvekillerinin oylarıyla düşürüldü…

Dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’di…

Yeni hükümeti kurma görevini…

Bağımsız Milletvekili:

Suat Hayri Ürgüplü’ye verdi…

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Başbakan Ürgüplü:

AP’nin çiçeği burnunda Genel Başkanı Süleyman Demirel’i…

Başbakan yardımcısı ve Devlet Bakanı olarak:

Kabinesine aldı…

Demirel, milletvekili değildi…

Ali Naili Erdem AP Milletvekili olarak…

Sanayi Bakanlığı görevine getirildi…

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Başbakan Yardımcısı Süleyman Demirel bir gün, Sanayi bakanı Ali Naili Erdem’e:

“Naili Bey, Berin (İhtilalcilerin idam ettiği Başbakan Adnan Menderes’in eşi) Hanımefendi’yi ziyaret edip bir şeylere ihtiyacı olup olmadığını sorar mısınız?” dedi…

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Erdem, Berin Hanım’ı ziyaret etti…

“Size nasıl yardımcı olabiliriz?” diye sordu…

10 yıl başbakanlık yapmış olan Adnan Menderes’in eşi fısıltıyla şöyle dedi:

“Mutfak masraflarımızı karşılayamıyoruz…”.

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Naili Bey bu durumu Demirel’e aktardı…

AP’li milletvekili ve senatörler…

Maaşlarından ayırdıkları bir miktar parayı toplayıp…

Ülkeyi 10 yıl yönettikten sonra idam edilmiş Adnan Menderes’in eşine:

Takdim ettiler…

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“İhtilalci Ordu” ise…

Bu yardımı öğrendiği halde:

“Bunlar, anayasayı ihlal suçlamasıyla idam edilmiş bir başbakanın ailesine yardım ediyor, kaldırın dokunulmazlıklarını” demedi…

Çünkü hem vicdan sahibiydiler…

Hem de: İyi eğitim almışlardı…

Haliyle…

Suçta şahsilik ilkesini:

Biliyorlardı…

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Bir de bugünün…

Sivil ihtilâlcilerine bakar mısınız?..

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Neredesin ey vicdan!..

Neredesin ey akıl!..

Haberim yok muydu?

Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu için sık sık, şöyle diyor:

“Bay Kemallll!.. Senin kafan basmaz ki…”.

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Bir kişi…

Bir başkasına böyle bir suçlamada bulunursa…

O kişi aslında…

Şöyle demektedir:

“Benim kafam basar Bay Kemalll…”.

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Şimdi…

“Kafası çok basan Bay Recep” ne dedi bir bakalım…

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“Satın alma gücü paritesine göre ülkemizi dünyanın en büyük birinci, Avrupa’nın dördüncü büyük ekonomisi konumuna çıkardık…”.

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Eh yani…

Böyle bir matematik zekâya…

Kimsenin kafası basmaz…

Hatta…

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Arşimet yaşıyor olsaydı…

Onun bile:

Kafası basmazdı…

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Öncelikle Erdoğan’a biri şunu öğretmeli…

“En büyük birinci” olunmaz…

★

“En büyük” iseniz…

Zaten birincisiniz…

Birinciyseniz…

Zaten en büyüksünüz…

★

Kaldı ki…

Dünyada birinciysek…

Avrupa’da neden:

Dördüncüyüz?

★

Avrupa’da dördüncüysek…

Dünyada nasıl:

Birinci oluyoruz?

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Yoksa…

Avrupa bir başka galaksiye taşındı da…

Haberim mi yok?..

Koyunun yalakası…

Özer Sencar’a göre…

Erdoğan:

“Türkiye’nin Yüzyılı” programı konuşması sırasında…

Partisinin oylarını:

%36’ya çıkardı…

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CHP’yi:

%23.2’ye düşüren Erdoğan’ın konuşması…

İYİ Parti’yi de:

%12’4’e mıhladı…

★

Yani canlarım…

Özer Bey’e göre…

CHP+İYİ Parti toplamda…

AKP kadar bile oy alamayacaklar…

★

Özer Hoca!..

Güneşe bu kadar yakın uçma…

Kanatların:

Balmumundan…

Sakın unutma…

★

Ne demiş atalarımız:

Koyunun yalakası…

Öper:

Kasabın bıçağını…

Bariz farklar

60 yıl önce ürettiğimiz…

Ve…

“Devrim” adını verdiğimiz otomobili…

İlgili yetkililerin iddialarına göre…

Benzini olmadığı(!) için: Yürütememiştik…

★

99 yıl önce…

Milletimize cumhuriyeti hediye eden…

İlk Cumhurbaşkanı…

15 yılda…

Ülkeyi 75 yıl ileri yürütürken…

★

20 yıl önce başbakan olarak göreve başlayan…

Son 8 yıldır da: Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Cumhurbaşkanı ise…

Ülkeyi:

128 yıl geri yürüttü…

Ahmet bilir işini…

Ahmet Hakan’a bir haller oluyor…

Ne alâka mı?…

Söyleyeyim…

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Erdoğan’ın halk tarafından cumhurbaşkanı seçildiği yılın (2014) 10 Kasım günü…

Saat dokuzu beş geçe…

Bulunduğu mekânda…

Masalarda oturanlar ayağa fırladığında…

“Ben ayağa kalkmadım” diyerek…

Köşesinde…

Atatürk düşmanı muktedire “yağcılık” yapan Ahmet gidiyor…

Yerine:

“Mustafa Kemal’in askeriyim!” diye haykıracak olan Ahmet mi geliyor ne?..

★

Nereden anladım?..

Bakın dün ne dedi:

“Korkmadan haykıralım; çok yaşa Cumhuriyet, çok yaşa Atatürk!..”.

★

Önümüzdeki günlerde…

“Tarafsız”, Taraflı Bölgeyi…

Her seferinde…

İzmir…

Ya da…

Onuncu Yıl Marşı ile açarsa…

Bilin ki:

Bay Recep…

Essahtan da:

Gidici…

★

Neden mi?..

Ahmet bilir işini…

Erken yapar…….

Teşekkür ederim

Diyanet İşleri Başkanlığı (Başkanı değil) cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajın bir yerinde şöyle dedi:

“… Bu vesileyle Millî Mücadele’mizin önderi ve Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, saygı ve minnetle anıyoruz…”.

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Tahminim (Bilgim değil) o ki…

Bu güzel ifade…

Bu mesajın içine…

Başkan’a rağmen:

Monte edilmiş…

Ama olsun…

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Ben, “samimiyet ölçer” değilim…

Bu güzel cümle için:

Diyanet İşleri Başkanlığı Kurumu’na (Başkan’a değil):

Teşekkür ederim…

Doğru söz…

Halk TV’de yayınlanan “Perdenin Önü Arkası” programına konuk olan Uğur Dündar…

AK Parti Genel Başkanı tarafından kamuoyuna açıklanan “Türkiye’nin Yüzyılı” programı için şöyle dedi: “Bu vizyonun seçim propaganda döneminde karşılaşacağımız birtakım antidemokratik uygulamalar sırasında bir bumerang olarak Adalet ve Kalkınma Partisi’ne geri döneceğini düşünüyorum. Diyecekler ki ‘15 gün önce bunları söylemediniz mi…’”.

★

Doğru söze ne yapılır?..

Alkışlanır…

Dünün tweeti

Sedef Kabaş

@SedefKabas

Türkiye Yüzyılı toplantısına giden gazeteciler lütfen “AKP’nin 2023 hedeflerine ne oldu?” sorusunu sorsunlar

-Dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girilecek

(23.sıraya düştük)

-Kişi başı gelir 25 bin $ olacak

(10 bin doların altında)

-İhracat 500 milyar $’a çıkacak

(225 milyar $)