Nerede kalmıştık

Cumhuriyet tarihinin belki de en hüzünlü şubat ayını, en garip sezonunu yaşıyoruz. Önce, kasım ve aralık aylarında oynanan Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verildi. Sonrasında yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligimizde bir ara daha yaşandı. Bugün erteleme maçlarıyla futbol hasreti sona eriyor.

Özellikle deprem sonrası hiçbir şeyin eski tadı yok. Bakalım futbol, bizi 90 dakikalığına da olsa dertten, hüzünden uzaklaştırabilecek mi? Bu dönemde yaşanan kenetlenme ortamı, sezonun kalan haftalarına yansıyacak mı?

Ayrıca, takımlarımızın bu süreci nasıl değerlendirdiği, kimlerin antrenman bilimini doğru bir şekilde kullandığı da ortaya çıkacak.

Trabzonspor şanssız bir şekilde elense de diğer 3 temsilcimizin Avrupa sınavları mart ayında başlıyor. Türkiye ülke sıralamasında 19’dan 12. basamağa kadar yükseldi. Hedef, ilk 10’a girip Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan takım gönderme şansı elde etmek.

31.500 puanımız var. Hemen üstümüzde yer alan 32.375 puanlı Sırbistan, Avusturya (34.000) ve İskoçya’nın (36.400) Avrupa’da temsilcisi kalmadı. Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, Sevilla ile eşleşti. Konferans Ligi’nde ise Sivasspor’un rakibi Fiorentina, Başakşehir’in ise Gent oldu. Kağıt üzerinde hepsi güçlü takımlar. Ancak alınacak her puan, ülke puanı açısından çok kıymetli.