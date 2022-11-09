Nefesi kuvvetli hoca lazım

Galatasaray, Türkiye Kupası 4. tur maçında TFF 3. Lig 2. Grup’ta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 7 puan toplayabilip 17 takım arasında 15. sırada yer alan Ofspor’a karşı rekor sayıda goller kaçırarak, zor kazandı. Maçın 18. dakikasında Miraç Türkyılmaz, Galatasaray ağlarına tam anlamıyla jeneriklik bir gol attı. 37. dakikada uyuyan yıldız Seferovic kâbustan biraz olsun uyandırmayı başarsa bile Galatasaray takımı sezon başından bu yana olduğu gibi yine birçok gol pozisyonunu değerlendiremedi.

3. Lig ekibine karşı bu kadar gol kaçırmayı, “Beceriksizlik” dışında açıklayacak bir söz bulamıyorum. Okan Buruk takımın teknik patronu olarak bu durumu nasıl açıklayacak çok merak ediyorum. Sahada Ofspor’a karşı zorlanmayı geçtim, Süper Lig’de şampiyonluk zorlayacak kalitede bir kadro vardı. Ama taraftarlar 79. dakikada Berkan’ın attığı gole kadar gol atma beceriksizliği sebebiyle yine stres dolu anlar yaşadılar.

İlk 11 şansını kaybeden Midtsjö ve Yunus Akgün’ün sahadaki vasat performanslarını görünce gol kaçırma dışında teknik arızalarında olduğunu da gördük. Okan Buruk teknik direktör olarak kendisinde bir hata bulamıyorsa o zaman bu takımı nefesi kuvvetli bir hocaya okutması gerekiyor. Hocaya okutmadan önce Okan Buruk takımının durumunu bir daha gözden geçirsin çünkü iş Allah’a kaldıysa kulda bir eksiklik mutlaka vardır.