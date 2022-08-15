Neden muhalefete muhalefet edilir?

Türk siyasi tarihini, İttihat Terakki Cemiyeti ve Hürriyet ve İtilaf Fırkası şekillendirmiştir.

Türkiye işgal eden İngiliz emperyalizmi ile işbirliği yapan, Osmanlı’yı yöneten, Mondros’u, SEVR’i imzalayan parti Hürriyet ve İtilaf Fırkası. Genel başkanı da Damat Ferit.

Diğer yandan Birinci Dünya savaşı sonrası İttihat ve Terakki Cemiyeti dağılmış; işgale ve vatan hainlerine karşı kurulmuş Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Lideri Mustafa Kemal Paşa. Kurtuluş ve kuruluştan sonra Cumhuriyet Halk fırkası olarak devam ediyor.

1859’dan bugüne 300’ün üzerinde parti kurulmuş olmasına rağmen bir asırdır bu iki ana siyasi akım arasındaki mücadele aralıksız sürmektedir.

Bugün Hürriyet ve itilaf Fırkası/Damat Ferit geleneğiyle uygulanan ABD politikaları sonucu; rejim değiştirilmiş, TBMM etkisizleştirilmiş, sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasal çöküş gerçekleşmiş görülüyor.

Millici, Cumhuriyetçi ana çizgiye ise 2002’ten bu yana algı operasyonları ile içinde karmaşa yaşatılmaktadır. Diğer yandan ise Müslüman Kardeşler Teşkilatı eliyle yürütülen BOP/Arap Baharı ne yazık ki yoluna ara vermeden devam etmektedir.

Türkiye’de ve bölgemizde ABD emperyalizminin istediği değişim ve dönüşüm gerçekleştirilirken iktidar her anlamda yıpranmış, güç kaybetmiştir. Böyle bir dönemde kendisi için risk teşkil eden erken seçim kararı da almamıştır.

İktidar kaybettiği gücünü tekrar toparlayabilmek için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da Millet İttifakı’nı dağıtmak için çalışma yürütüyor.

Sadece ekonomik krizin değil bilgi krizinin de yaşandığı ülkemizde yandaş basın da gerçekleri yalan, yalanları gerçekmiş gibi veriyor!

Yandaş basın en çok da Türkiye’nin kurucu iradesi CHP’yi yalnızlaştırmak, antiemperyalist, Kuvayı Milliye ruhunu barındıran tabanını parçalamak için elinden geleni yapıyor. Sanki Türkiye’yi CHP yönetiyor ve yaşanan tüm olumsuzlukların sorumlusu CHP gibi veriliyor.

Türkiye’de iktidar tüm açıklamalarında muhalefeti özellikle de CHP’yi hedef alıyor. Ne gariptir ki yeni kurulan ve kurulma aşamasında olan partiler de CHP’yi eleştiren gerekçelerle kuruluyor.

Oysaki bir siyasi partinin kuruluş amacı iktidar olmaktır ve bütün enerjisini, iktidara yönelik eleştiri ve çalışmalara yöneltir. Hele hele ABD’nin politikalarını uygulayarak Cumhuriyet rejimi değiştiriliyorsa…

Aynı zamanda Türkiye’deki bilgi krizinin merkezi olan yandaş basında ve TV’lerde ise her an yer buluyorlar! Sizce herhangi bir iktidar kendisinin elinde olan medyada, kendisine muhalif olan bir siyasi oluşuma yer verir mi?

Siz hiç yandaş basınında muhalefetin açıklamalarının tamamını duydunuz mu? Duyamazsınız… Eğer duyuyorsanız muhalefete muhalefet ettiği için kapılarını açmıştır.

Elbette bir siyasi partinin tüm siyasileri eleştirme hakkı vardır ancak iktidar olmanın yolu bu değildir. Tüm muhalefeti yanına alarak hatta dün iktidarı destekleyen bugün oy vermeyeceğim diyen kesimleri bile yanına alarak iktidar olunur.

Gerçi benim öyle bir derdim yok muhalefetin yerini alayım yeter diyorsan o da ayrı bir konudur. Eğer muhalefete muhalefet ediliyorsa kime hizmet edildiğini varın siz düşünün…

Muhalefet partilerinin eksiklikleri, hataları hatta yanlışlıkları büyük fotoğrafta küçük ayrıntılardır çünkü iktidar değillerdir. Bunlar üzerinden yapılacak siyasi analizler ise Türkiye’yi yanlışa götürür.

Başta CHP olmak üzere Millet İttifakı’nın tabanı; milli, bağımsızlıkçı, Cumhuriyet’in temel niteliklerine ve Anayasa’nın değiştirilemez maddelerine sıkı sıkı bağlı yani parlamenter sistemden yana olan bir anlayışa sahiptir.

Bu yapıyı dağıtmak ülkemizde ve bölgemizde Müslüman Kardeşler Teşkilatı eliyle yürütülen ABD politikalarının ve işbirlikçi iktidarlarının işine gelir.

Millet İttifakı’na düşen tarihi görev ise iktidar dışındaki tüm muhalefeti, tek çatı altında toplayarak bu oyunu bozmaktır…