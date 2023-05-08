Neden Millet İttifakı’na oy vereceğim

14 Mayıs’ta; vatanın bütünlüğü milletin birliğini savunan bir yurttaş olarak, oy kullanacağım.

Herkesi de oyunu kullanmaya çağırıyorum!

Ben Millet İttifakı’na oy vereceğim!

Büyük Ortadoğu Projesi’nde görevli olmadıkları için oy vereceğim.

Anayasanın ilk dört maddesine sadık kaldıkları için oy vereceğim.

Bütün köy okullarını açıp tarım ve hayvancılıkta üretimi tekrar başlatacakları için oy vereceğim.

Devletin ve milletin mallarını çalanlara hesap soracakları için oy vereceğim.

Atatürk’ün kurduğu parlamenter rejime geri dönecekleri için oy vereceğim!

BOP’u egemen kılmak için Ergenekon vb. davalarla sanık yapılan vatanseverler için oy vereceğim!

Şener Eruygurlar, Kuddusi Okkırlar, Türkan Saylanlar, Kaşif Kozinoğlular, Yarbay Ali Tatarlar İçin oy vereceğim…

Mülteci adı altında, geri dönmemek üzere düzenli olarak getirilenleri, ülkelerine geri gönderilecekleri için oy vereceğim.

Ey dünya, Türkiye senin ucuz iç gücü alanın olmayacak dedikleri için oy vereceğim!

Türkiye senin çöp depolama alanın olmayacak dedikleri için oy vereceğim!

Sana rakip olmaya geliyorum ey dünya dedikleri için oy vereceğim!

BOP ilerlesin diye Sinan Ateşleri şehit eden maşaları ve maşayı tutan elleri, adalete teslim edecekleri için oy vereceğim!

Dün nerde olursa olsun, bugün parlamenter rejim için Millet İttifakı’na katılan herkes için oy vereceğim!

Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Köşkü’nde oturacağım dediği için oy vereceğim!

Demokrasi bağımsız ülkelerde olur.

BOP eşbaşkanı tarafından yönetilmeyen bağımsız bir Türkiye’de yaşamak için oy vereceğim.

İşçiye, memura, emekliye kısacası herkese, alın terinin karşılığını verecekleri için oy vereceğim.

Ukrayna’dan, İspanya’dan, Kanada’dan ithal edip yerli ve milli sanayi diye ortaya çıkmayacaklarını, milli sanayi hamlesi başlatacakları için oy vereceğim.

Emeğin ve emekçinin birliği için oy vereceğim.

Ekonomik Pazarımız yani üniter yapımız, AKP’nin yeni anayasası ile eyaletlere parçalanıp yok edilmesin diye oy vereceğim!

Atatürkçü, milliyetçi, muhafazakâr ve hangi etnik ve dinsel kökenden olursanız olun birlik içinde yaşayacağız dedikleri için oy vereceğim.

Arkasında ABD’nin kapı gibi durduğu AKP ile arkasında sadece halkın durduğu Millet İttifakı arasındaki farkı gördüğüm için oy vereceğim…