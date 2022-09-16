Neden Mansur Yavaş?..

Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına bir süre daha yerel ölçekte (Türkiye) bakmaya devam edelim.

Neden?..

Bana kalırsa, Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Şanghay Paktı toplantısı ve ardından Birleşmiş Milletler (BM) 77’nci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere yapacağı ABD ziyaretinin sonuçlarını mutlaka görmemiz gerekiyor.

Bu cümlelerle neyi kastettiğimi anlayan anladı!..

Neyse… Biraz daha kendi yağımızda kavrulmaya devam edelim…

Bu aralar, halihazırdaki saray yandaşları ile eski saray yandaşları ve dahi eski ama bir fırsat olsa da yeniden saraya yanaşsak diye umut eden bazı çevreler/isimler Millet İttifakı içinde ortaya çıkan tartışmaları ele aldı tam gaz gidiyor. Ve çok ilginçtir ki, “Bay Kemal”i hedef almaya mola verdiler, veryansın Mansur Yavaş yazıları kaleme alıyorlar. Ve daha da ilginç ve inanılmaz olanı, Ülkücü kimlikli Mansur Yavaş’a güzellemeler yapıyorlar. Bu malum muhteremlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başına bir Ülkücü’nün bir Türk Milliyetçisi’nin gelmesini asla istemeyeceklerini ve ödlerinin kopup kabuslar göreceklerin en iyi bilenlerdenim.

O zaman, dümeni, dilimiz döndüğü kadarıyla izah etmeye çalışalım!.. Hafızalarınızda hâlâ yeri var mı bilemem ama bendeniz, ”Bay Kemal’in“, “5’li çete” ye karşı kararlılıkla devam eden dik duruşunu unutmuyorum. Bunu da çok önemsiyorum.

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“Yaa nelerdi onlar” diyenlere kıyağımız olsun. “Bay Kemal”in konuşmalardan ve bazı sosyal medya paylaşımlarından kısaca hatırlatalım;

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2021 yılı bütçe görüşmelerinin ilk gününde (7 Aralık) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmasında, AKP iktidarı süresince kamu ihaleleri alarak kamu-özel sektör işbirlikleri çerçevesinde yapılan projeleri yürüten ve dünyada en fazla devlet ihalesi alan 10 şirket arasındaki beş büyük şirkete dikkat çekiyordu. Kılıçdaroğlu, haksız kazanç elde ettikleri iddiasında bulunduğu ve “Beşli çete” olarak nitelendirdiği şirketlerin yatırımlarını iktidara geldiklerinde kamulaştıracaklarını açıklıyordu.

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“Bay Kemal”, “5’li çete”den kendisine haber yollandığını belirterek, “5’li çete ile aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur; bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın” ifadelerini kullanıyordu.

“Beşli çetelerin bir köprüsüne 35 milyar dolar garanti veriyorlar. Ben o paraların tamamını söke söke alacağım. Öyle Londra’daki mahkemelere gidecekler… Mahkemeyi ister Londra’ya ister Papua Yeni Gine’ye ister Japonya’ya götür ben o paraları söke söke alacağım. Sizin meşhur bir barajınız vardı. 13-14 senedir yapamadılar. Yapamazlar, bunlar beşli çeteye hizmet ediyorlar. Beşli çete aracı koyuyor ‘Bizimle görüşür mü?’ diye. Yemezler efendim, görüşmem.”

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“Bay Kemal” kendi arkadaşlarına bile çok sert çıkıyordu;

“Ya bana katılın ya da önümden çekilin demiştim. Onu da netleştireyim. Kendi yol arkadaşlarıma dedim.

5’li çeteler, bazı sermayedarlar, varlıkçılar, çantacılar bu ülkenin ikinci 100 yılını dizayn etmeye kararlı. Ben ve arkadaşlarım da onlara karşı dimdik durmaya kararlıyız.

‘AK Parti’nin ihalecisi kötü, gelsin bizimkiler’ demeyenler yol arkadaşım olacak. Şimdi bazı sermayedarlar, birtakım medya üzerinden, bazı kurmaylarımın beşli çetelerle görüştüğüne dair haberleri devreye sokacakları bilgisi geliyor.

Kimlerin bu operasyonun arkasında olduğunu da biliyorum. Benim böyle kurmaylarım olmaz. Oldurtmam.

Benimle olacaklara net söyledim! Bay Kemal’de komisyon olmayacak, ihale olmayacak, haksız zenginleşme olmayacak. Benimle yürüyecek olanlar, bunu bilerek gelsinler.

Çocuklarımız için, torunlarımız için, gençlerimiz için gelsin. Vatanımızın, doğmayı bekleyen evlatları için gelsin. Fakir fukara için gelsin. Bırakın herhangi bir kurmayımı; bu çetelerle pazarlık yapan evladımın bile gözünün yaşına bakmam. Gidenlere de uğurlar ola.”

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın tabandaki karşılığı için diyecek bir şeyim yok. Hak ediyor mu yoksa hak etmiyor mu?.. Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığı ve o makam için doğru bir isim ve tercih mi?.. O, ayrı bir yazının konusu…

Çok net gördüğüm bir fotoğraf var; “Bay Kemal” artık geri dönülmez bir yola girdi, kendisinin dışında tüm aday adaylara kapıyı çok sıkı bir şekilde kapattı. Gördüğüm diğer bir net fotoğraf ise; geçen sene bu zamanlar Tayyip Erdoğan ile arasında neredeyse iki kat puan farkı (güvenilir anketlere göre) olan “Bay Kemal” arayı kapattı ve yarışı başa baş hale getirdi.

“5’li çete”yi “ Bay Kemal” korkusunun sardığı bir gerçek. Siyasi kulisleri sıkı takip edenler ve hatta sağır sultan bile “5’li çete”nin bond çantalı aracılarının Ankara sokaklarında nerelere girip çıktığını çok iyi biliyor. Kimlerle oturuyorlar kimlerle kalkıyorlar, ellerindeki para gücünü nasıl propaganda çalışmalarına aktarıyorlar, kimlere anladığı dilden konuşuyorlar… Dikkatli gözler çok sıkı takip ediyor!..

Gördüklerimden ve işittiklerimden kendimce çıkardığım sonuçları aktarayım;

-“ 5’li çete” Tayyip Erdoğan bir daha seçilemez ise diye kabus görüyor.

-“5’li çete” Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse duman olacağını çok net anladı.

-“5’li çete” Millet İttifakı’nın içine duygusal (!) nifak sokarak yavru “5’li çete” vaatlerinde bulunuyor. (Maalesef, CHP ve İYİ Parti içinde buna teşne olanlar da var)

-“5’li çete” Tayyip Erdoğan’a yarış kazandıracak veya seçilmezse, onun yerine gelebilecek ve en uyumlu çalışabilecekleri alternatif isimlerin üzerinde duruyor.

★★★

Deneyimli siyasetçi Mansur Yavaş’ın bu tuzaklara düşeceğini pek sanmam… Bugüne kadar ki çizgisi de bunu teyit ediyor.

“5’li çete” de senaryo bitmez!.. Dün, Ekrem İmamoğlu’nun ismini dolaştıyorlardı… İmamoğlu oyunlarını bozdu… Bugün Mansur Yavaş’ın ismini ortaya atarlar yarın bir başkasını…

Hele şu eylül ayı bir bitsin… Göreceğiz nelerin olacağını!..

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Ulu Tanrı, üm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.