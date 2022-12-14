Necip Hablemitoğlu cinayetinde yeni gelişme

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan Mustafa Levent Göktaş’ın, Türkiye’ye iade talebi Bulgaristan tarafından kabul edildi.

Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun, 18 Aralık 2002’de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan’ın Svilengrad kentinde yakalanmıştı. Hablemitoğlu suikastının faillerinden Göktaş’ın Türkiye’ye iadesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iade talepnamesi hazırlandı. Talepname Adalet Bakanlığı’nca Dışişleri Bakanlığı’na gönderilerek 5 Eylül’de Bulgaristan’a ulaştırıldı.

Hakkında, ‘tasarlayarak öldürme’ ve ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçlamaları bulunan Göktaş’ın Türkiye’ye iadesi talebi, Filibe İstinaf Mahkemesi’nin 14 Aralık 2022 tarihli kararıyla kabul edildi. Kararın nihai nitelikte olduğu belirtildi. (DHA)