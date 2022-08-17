Nebati’den ‘yeni vergi düzenlemeleri’ açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşa sağlanan vergi kolaylıklarına ilişkin, “Esnafımızdan işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Esnafımızdan işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz. Kimi zaman geniş kitleleri, kimi zaman henüz hayata geçirilmemiş işletmeleri destekliyoruz. Gece gündüz demeden gencinden yaşlısına kadar her vatandaşımıza, temel gıdadan asgari ücrete varıncaya dek, vergi boyutu ile nasıl destek olabileceğimizi hesaplıyor ve gecikmeden bu adımları atıyoruz” dedi.

ESNAF, TÜKETİCİ VE YATIRIMCILARA TANINAN KOLAYLIKLAR

Nebati ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın esnaf ve işverenlere, tüketicilere, yatırımcılara sağladığı vergi kolaylıklarını anlatan görselleri de paylaştı. Görsellerde şunlar kaydedildi:

“Esnafa ve işverene sağlanan vergi kolaylıkları: Evden üretim yapanların beyanname verme, defter tutma ve belge düzenleme gibi zorunlulukları yok. E-ticarete konu olan ve evde imal ettikleri ürünleri satanlar da esnaf muafiyetinden yararlanabiliyor. Basit usule tabi 850 bin esnafın ticari kazançlarını Gelir Vergisi’nden istisna tutuyoruz. Sosyal medya içerik üreticilerinin kazançlarını basit bir yöntemle vergilendiriyoruz. Geçici vergi beyanname sayısını 4 yerine 3 olarak belirledik. Genç girişimcilerimize 3 yıl boyunca Gelir Vergisi istisnası uyguluyoruz. Asgari ücrette Gelir ve Damga Vergisi’ni istisna tutuyoruz. İnteraktif vergi daireleri üzerinden hızlı ve uzaktan hizmet veriyoruz. Çiftçilerimizin destek ödemelerinden vergi almıyoruz. Yurt dışı ve yurt içi varlıkların bildirim ve beyan edilerek kayıtlara alınmasına imkan tanıyan ‘Yeni Varlık Barışı’ düzenlemesini hayata geçirdik.

Tüketiciye tanınan vergi kolaylıkları: Enflasyonla mücadele ve vatandaşımızın alım gücünü artırmak amacıyla 2022 yılında hayata geçirilen KDV oran indirimleri ile yaklaşık 50 milyar lira vergiden vazgeçtik. Toptan- perakende ayrımını kaldırmak suretiyle gıda ürünlerine KDV oranını yüzde 1’e indirerek ödeme kolaylığı sağladık. Vatandaşlarımızın tüketim sepetinde önemli yer tutan temizlik ve hijyen maddelerinde KDV oranlarını yüzde 8’e indirdik. Enerji teslimlerinin temelinde yüzde 18 KDV uygulanmakta iken meskenlerde kullanılan elektrikte ve çiftçimizin sulamada kullandığı elektrikte KDV oranlarını yüzde 8’e indirdik.

Yatırımcıya sağlanan KDV kolaylıkları: KDV’de alıcı mükelleflerin satıcı mükelleflere bağlı olumsuzluklardan etkilenmemesi amacıyla ‘İsteğe Bağlı Tam Tevkifat’ uygulamasını hayata geçirdik. İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılara, ihracat bedelinin yüzde 10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep etme imkanı getirdik. İmalat sanayiine yönelik Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan inşaat yatırımlarındaki istisnayı 2025 yılı sonuna kadar uzatırken turizm inşaat yatırımlarını da kapsama aldık ve istisna uygulamasını kolaylaştırdık. Dahilde işleme ve geçici kabul rejimleri kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin KDV’siz alınabilmesine yönelik uygulamayı 2025 sonuna kadar uzattık. Sanayi Sicil Belgesi’ne haiz olan sanayicilerin, imalat sanayiinde kullanılmak üzere alacakları yeni makine ve teçhizatlar için Yatırım Teşvik Belgesi olmasa dahi 2022 yılı sonuna kadar KDV istisnasından yararlanmalarına imkan sağladık. 6745 sayılı Kanun’un 80’inci maddesi kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar verilen teknolojilerin geliştirilmesi için Ar-Ge faaliyetleri sonucunda üretilen elektrik motorlu taşıt araçlarının geliştirilmesine yönelik verilen mühendislik hizmetlerine ilişkin istisna uygulaması getirdik.” (DHA)