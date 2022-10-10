Nebati: Dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati , tek haneli seviyeye düşen ağustos ayı işsizlik rakamlarına ilişkin, “Türkiye Ekonomi Modeli ile sağladığımız yüksek büyüme ve istihdam artışı sayesinde dünya ekonomilerinden pozitif yönde ayrışmaya devam ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Nebati , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ağustos ayı işsizlik rakamlarını değerlendirdi.