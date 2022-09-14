Nebati Bakan’ın destekçisinden inciler

Arkadaşın adı:

Nurettin Özgenç…

Ne iş yaptığını bilmiyorum…

Ama…

Görevini biliyorum:

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği Başkanı…

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Türkiye iş dünyasında:

Siyasal İslâm…

Ve…

Müslüman Kardeşler temsilcilerinin:

Önde gelenlerinden…

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Kadınları aşağılamasıyla biliniyor…

Kadını aşağılayan akıl dışı cümlelerinden bazıları şöyle:

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“Zarafette, duygusallıkta, nezakette, şefkat ve merhamette erkek kadına yetişemez. Aklî muhakemede, soğukkanlılıkta, fikri tahlil, yani çözümlemede de kadın erkeğe yetişemez. Kadın ile erkek eşitse tuvaletler niye farklı o zaman?..”

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Siyasal İslâm’ın bir başka temsilcisi Prof. unvanlı Orhan Çeker’in…

Taciz edilen…

Tecavüze uğrayan…

Ve…

Öldürülen kadınlar için söylediği:

“Dekolte giyersen insanları tahrik etmiş olursun” saçmalığına:

“İnsanlar değerli eşyalarını saklarlar. Hiç açıkta bırakılan mücevherat görülmüş müdür? Açıkta bırakıldığında ne olur, hırsıza davetiye çıkarılmış olur. Dolayısıyla nefsi icabı tahrik olabilir, beşerdir şaşabilir…” diye destek veren bir orta çağ zihniyeti tipidir…

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İşte bu arkadaş…

Dün şöyle bir açıklama yaptı:

“KOBİ’lere öncelik verilecek yeni Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kredi çalışmasının yapılması, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uzun zamandır beklediği bir projedir. Sıkıntıları kısmen önlemek için ‘murabaha’ modeli en uygun çalışmalardan biridir. Bu şekilde uygulanması halinde olası sorunların önüne geçilebilir…”.

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Peki canlarım…

“Murabaha” nedir?..

Söyleyeyim:

Murabaha; Arapça bir kelime olup…

Günümüz Türkçesiyle karşılığı:

“Bir ürünü aşırı kârla satmak” demektir…

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Ya da…

Nas’la yasaklanan faizi alabilmek için:

“İşi kitabına uydurmak” demektir…

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Canlarım…

Bir dernek düşünün…

Kuruluş amacı…

Küçük ve orta boy ölçekli işletme sahibi üyelerinin çıkarlarını korumak olsun…

Ama…

O derneğin başkanı…

Politikacılarım emrindeki kamu bankalarının çıkarlarını korusun…

Bu ancak bizde olacak bir durum…

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Kaldı ki…

Bu arkadaşın sevinç çığlıkları atması…

Kenar mahalle delikanlılarına…

Yeni formalar…

Yeni kramponlar…

Yeni toplar getirip veren birinin…

Onlara…

Bu verdiklerini kullanabilecekleri bir “futbol sahası” vermediği halde:

“Haydi bakalım bunları size gönderen patronum için ‘çok yaşa’ diye tezahürat yapın, mutluluk naraları atın” demesi gibi bir şeydir…

Ne demek istemiştim

Dün bu köşede “Kariyer değil karizma sevdası hepimizi yaktı…” başlığı altında yayımlanan yazıma:

Haklı olduğumu belirten olumlu tepkiler geldiği gibi…

“Elitizmi savunarak, halk düşmanlığı” yaptığıma ilişkin olumsuz eleştiriler de geldi…

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“Elitizmi savunarak, halk düşmanlığı” yaptığıma ilişkin iddialara…

Dünkü videolarımdan birinde Konfüçyüs’ün (MÖ 551-479) dikkat çektiği üç büyük tehlikeyi hatırlatarak açıklama getirdim…

Aynı tehlikeleri sizlerle de paylaşmasam olmazdı…

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Konfüçyüs dedi ki:

“En büyük üç tehlike:

Akıllı insanların duygusuz oluşu…

Duygulu insanların etkisiz oluşu…

Ve…

Etkili insanların akılsız oluşudur…”

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Benim…

Mezkûr yazımda anlatmak istediğim de…

İşte buydu be canlarım…

Devlet haram yemez

2022 yılının ilk yedi, ayında ödemeler dengesinde 36.7 milyar dolarlık cari açık oluştu…

Bu açığın 24.4 milyar doları:

Net hata ve noksan kalemiyle finanse edildi…

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Bu 24.4 milyar doların:

Nereden…

Nasıl…

Ve…

Kimler tarafından getirildiğini Merkez Bankası’nın bilmeme ihtimali:

Sıfır…

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“Ya sana ne kardeşim, üzümünü ye bağını sorma” diyenler olduğunu görüyorum…

İşte o olmaz…

Yani…

Hangi bağdan geldiğini…

Satın mı alındığını…

Yoksa çalındığını mı öğrenmeden:

O üzümü yememeliyiz…

Çünkü…

Devlet (Bir ailede anne/baba), hırsızlık yapmaz…

Yurttaşlarına “haram” para yedirmez…

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O halde…

Devlet (Merkez Bankası Başkanı), 24.4 milyar doların:

Nereden…

Nasıl…

Ve…

Kimler tarafından getirildiğini açıklamaya mecburdur…

Günün sorusu

Fotoğraftaki zarif ve güzel hanımefendinin kim olduğunu biliyor musunuz?..

Günün sözü

“12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de halkın iradesini gasp eden tüm rejimler de tarih huzurunda hesap vermeye mecburdur. Demokrasiden asla vazgeçmeyeceğiz!..”

Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı

Dünün tweeti

Sirin Payzin

@siring

Erdoğan’dan, Tunç Soyer’in Osmanlı’ya yönelik sözlerine tepki:

Tarihinizi unutturmaya çalışan köksüzlere kulak asmayın.

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Para için Suudi’lerin önüne protokol halısı seren Tunç Soyer miydi?

Hani İstanbul’da cinayet işleten, Osmanlı eserlerini bir bir yıkan…