Ne kadar yoğun olursanız olun cinsellikten vazgeçmeyin

Özellikle yoğun iş temposu, uzun çalışma saatleri çiftlerin yaşamını olumsuz etkiliyor. Bundan en fazla etkilenen hatta ilk vazgeçilen de cinsellik oluyor. Ancak bu yanlış…

Düzenli ilişki için ne yapabiliriz?

SORU:

4 yıldır evliyim. Eşimin de benim de işi çok yorucu ve çalışma saatlerimiz uzun. Eve geldiğimizde değil sevişmek yemek yemeğe enerjimiz kalmıyor. Bazen gün­lerce birlikte olamıyoruz. Bu durumu nasıl aşarız? Ş.D./ İstanbul

CEVAP:

Yoğun iş temposu, uzun çalışma saatleri çiftlerin cinsel yaşamını da bitme noktasına getirebiliyor. Zamanla beden ve hormonlar da bu duruma alışıyor ve cinsel istek arzu­lar ihtiyaç olmaktan çıkıyor. Cinsellik çiftin yaşamında azaldıkça duygusal paylaşımlar da azalıyor ve eşler birbirine yabancılaşarak uzaklaşıyorlar. Bu nedenle çiftler uzak­laştıklarını hissettiklerinde önceliklerini yeniden gözden geçirip cinselliğe zaman ayırmalıdır. Bu zamanı en iyi şekilde de­ğerlendirmek için plan yapılmalı, baş başa vakit geçirebilmelidir. Bu şekilde yaratılan özel zamanlar ödül mekanizmasını akti­ve edeceğinden daha fazla yaşama isteği oluşturacaktır.

Bu sorunumuzu nasıl çözebiliriz?

SORU:

36 yaşında evli bir kadınım. Benim sorunum eşimin temizliğine hiç dikkat etmemesi, benimle birlikte olmadan önce banyo yapmaması. Gün boyu araç kullandığı için çok yoruluyor ve terliyor ama ben de insanım zorla yapamıyorum. Eşimi nasıl değiştiririm? D.Z./ Manisa

CEVAP:

Elmanın bile yıkanmadan yenilmediği günümüzde gerekli temizliği ve öz bakımını yapmadan yatağa girerek eşi sevişmeye zorlamak her şeyden önce eşe saygısızlık­tır. Kişi kendi ter kokusunu bilemez ve ra­hatsız olmaz, bu durum genellikle yakınları rahatsız eder. İşten geldikten sonra duş almak yorucu bir eylem değil her şeyden önce dinlendiren ve stresi azaltan bir du­rumdur. Sizin durumunuzda eşiniz verdiği rahatsızlığın farkında olmayabilir. Nazik bir dille incitmeden onu sevdiğinizi ama ter kokusu nedeniyle arzulamakta zorluk çektiğinizi söyleyebilir, birlikte duş almayı önerebilirsiniz. Duş almadan sevişmeye ısrar etmesi durumunda önce yatakları sonra odaları ayırmak gibi daha radi