Ne hayatlar yaşandı…!

Fırtınalı yakın tarihimizi en iyi özetleyen cümle şudur.

“Türkiye’de cezaevleri devre mülk sistemiyle çalışır…

Ve kimin kahraman kimin hain olduğuna ancak tarih karar verir.”

Gerçekten de öyle…

Tarihin böyle koşar adım koştuğu ülkelerde kimin ne olduğuna karar vermek imkansız gibidir.

Size tarihimizin satır arasında kalmış ama çok önemli bir kişiyi anlatmak istiyorum.

Daha doğrusu hayatının satır başlarını…

Kararı siz verin…

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Adı: İsmail Hakkı Canbulat’tı.

Büyük Çerkez sürgününde Anadolu’ya göç eden Hatko aşiretindendi. Meclise verdiği tercüme-i hal kağıdına bakacak olursak 29 Ekim 1880’de doğdu. Garip bir tesadüf; Cumhuriyet’le meselesini çözemeyen biri olarak Cumhuriyet’le aynı gün dünyaya gelmişti, tabii yıllar önce.

İsmi konusunda da halen tartışma sürüyor.

Kimi Canpolat, kimi Canbulat diyor. Soyadı Kanunu çıkmadan öldüğü için tercüme-i hal kağıdını baz almak ve Canbulat demek en doğrusu olacak.

Jandarma binbaşısı Cemal Bey’in oğludur. Önce Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi’ne ardından Kuleli Askeri Lisesi’ne gitti. Kendi kuşağının birçok üyesi gibi o da Selanik ve Manastır’da görev yaptı.

Özgürlükçü fikirlerle bu yıllarda tanıştı. İttihat Terakki’nin kuruluşunda görev aldı.

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Adını Selanik Merkez Kumandanı Nazım Bey’e yönelik suikast girişimiyle duyurdu. Plana göre Enver aynı zamanda eniştesi olan Nazım Bey’den randevu alacak ve İsmail Canbulat odasına girip görüşecekti. Bu sırada bahçeye sızan Mustafa Necip de Nazım Bey’e kurşun yağdıracaktı. Tam da planlandığı gibi oldu. Enver ısrarla İsmail Canbulat’ı Nazım Bey’in yanına soktu ve Mustafa Necip bahçeden ateş açtı. Nazım Bey vuruldu. Ama seken kurşunlardan biri İsmail Canbulat’ın da kasığına saplandı. Kimse bu tertibin içinde onun da olabileceğini düşünmedi.

Bu suikast meşrutiyetin fitilini ateşleyen olaydı.

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İsmail Canbulat… Suikastçilikten bürokratlığa hızla geçiverdi.

1909’da Adalar kaymakamı…

1912’de Meclis-i Mebusan’da İzmit milletvekili oldu.

Aynı yıl…

Ahmet Muhtar Paşa, İttihatçı tevkifatına başlayınca, işler gene karıştı.

Canbulat, kendini gözaltına almak için gelen inzibat erini vurdu.

Er ölmüştü ama diğer ekip Canbulat’ı gözaltına almayı başardı. Bekirağa Bölüğü’ne gönderildi.

Dört yıl öncesinin hürriyet kahramanı ve şimdinin milletvekili artık bir katil olarak cezaevindeydi.

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İsmail Canbulat’ın mahkamiyeti kısa sürdü.

İttihatçılar birer ikişer Bekirağa’dan kaçmaya başladılar. Zaten 1913 başında yapılan Bab-ı Ali Baskını’yla da tamamı dışarı çıktı.

Peki, sonra ne oldu dersiniz?

Sıkı durun…

Emniyet müdürü oldu!

Ardından da İstanbul valisi…

Peki ya sonra…

Stockholm Büyükelçisi oldu.

Bitmedi…

30 Temmuz 1918’de İçişleri bakanı oldu.

İki ay on gün de olsa bakanlık koltuğuna oturdu.

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Kuruluşundan itibaren koyu bir İttihatçıydı, ama ne Enver Paşa’yla, ne Cemal Paşa’yla, ne de Talat Paşa’yla bir türlü uzlaşamadı.

Talat Paşa’ya söylediği söz ise oldukça manidardı. “Aranızda bir diken gibiyim.”

Talat Paşa gönlünü alarak, “Ama tatlı bir dikensin!” dedi.

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Birinci Dünya Savaşı’ndaki büyük yenilgiden sonra kapatılan İttihat Terakki’nin yerine kurulan Tecceddüd Partisi’nin kurucuları arasında yer aldı. Ama bu partinin adı var kendisi yoktu. Milli Mücadele yeniden başlayacaktı. İttihat Terakki’nin yurtdışına kaçan liderlerinin ardından kalan B takımı içerisinde en etkin isim İsmail Canbulat’tı.

Kara Vasıf ve Mustafa Kemal’le Şişli’deki evde buluşup, Anadolu’ya geçme planlarının yapılmasında o da vardı. Selanik günlerinden beri Mustafa Kemal’in en yakın arkadaşlarından biriydi.

Mustafa Kemal’in Samsun’a tayin edilmesi için temaslarda bulundu.

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Ama elbette İngilizlerin takibinden kurtulamadı. 144 sanıkla beraber Malta’ya sürgün edildi.

Malta’da yatarken İngiltere Başbakanı Lloyd George’a bir mektup yazdı ve “Ne İngiltere’ye ne de başka bir devlete verilecek hiçbir hesabım yoktur,” dedi.

1921’de diğer Malta sakinleriyle beraber Ankara’ya döndü. Büyük Millet Meclisi’ne girdi. Bu kez İstanbul mebusuydu.

Ama tahmin ettiğiniz gibi muhalefet cephesinde yer aldı. Önce İkinci Grup’ta, ardından 1924’te kurulan Terakkiperver Fırkası’nda yer aldı.

Artık Atatürk’le yolları iyiden iyiye ayrılmıştı. Asıl büyük ayrılık ise 1926’da Atatürk’e düzenleneceği iddia edilen suikast girişimiyle oldu.

Yakalananlar arasında o da vardı.

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Peki, yargılamayı yapan Kel Ali lakaplı ünlü Ali Çetinkaya’ydı.

Şimdi mahkeme başkanı sıfatıyla karşısında duran Kel Ali’ye ilk silah eğitimini o vermişti. Dahası Ayvalık ve bölgesinde başlatılan Milli Mücadele için örgütlenmeyi Kel Ali’ye İsmail Canbulat yaptırmıştı.

Kel Ali, İzmir’deki dava boyunca eski silah arkadaşını hiç tanımadı. Sanki ilk kez karşılaşıyorlarmış gibi sorular sordu. İsmail Canbulat suikast olayından haberinin olmadığını söyleyerek, mahkeme boyunca yüzünde hep bir tebessümle oturdu.

Kel Ali:

“Bütün İttihatçıların Mason olduğu söyleniyor ne diyorsunuz?”

İsmail Canbulat yine tebessümle ve biraz kinayeyle cevap verdi:

“Siz ne biliyorsanız ben de onu biliyorum.”

Kel Ali, İsmail Canbulat’ın yargılamasını Ankara’ya bırakmadı. Karar idamdı.

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İdam sahnesi ise oldukça dramatiktir.

14 Temmuz 1926 günü kurulan idam sehpasının önüne gelen İsmail Canbulat şaşırtıcı ölçüde soğukkanlıydı. Hiçbir şey yokmuş gibi ağır ağır yürüdü ve ipin önüne geldi. Cellat gözlüğünü almak isteyince çıkıştı.

“Bırak gözlüğümü vazifene bak!”

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İsmail Canbulat’ın hayatını bir kez daha okuyunca…

Sizin de benim gibi düşündüğünüze eminim…

“Vay be… Ne hayatlar yaşanmış…?”